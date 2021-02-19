İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Hafta Sonu Kısıtlaması Bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığı kamuoyuna faydalı açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamalarında temel ihtiyaç malzemelerini temin edebileceğini hatırlatarak gece saatlerinde başlayacak olan kısıtlama hakkında da bir bilgilendirme paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, vatandaşa yaklaşmakta olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bir bilgilendirmede bulundu. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yaptığı bilgi paylaşımında gerekli olan tüm tedbirlerin alındığını bildirirken daha önceki genelgeler ile sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günler ve süre ile ilgili olarak vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda bir zorluk yaşamamaları için gerekli olan her şeyini yapıldığını ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada market, manav bakkal, kasap, çiçekçi ve kuruyemişçilerin bugün saat 20.00’a kadar, yarın ve pazar günleri ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacağını belirtilip vatandaşa konu hakkında bilgi verdi. Yine belirtilmiş olan süre içerisinde açık olan manav, market, bakkal, kasap, kuruyemişi ve çiçekçilerin telefon ya da çevrimiçi olarak siparişler alıp bu şekilde alınan siparişleri teslim edebileceklerine dair açıklamalarda bulunuldu. Lokanta, restoran, tatlıcı ve pastane gibi satış gerçekleştiren yerlerde bugün saat 20.00’ye kadar paket servise ile gel al şeklinde bir işleyiş olacak iken 20.00 ile 00.00’a kadar da sadece paket servisi şeklinde faaliyet gösterileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada belirtilen işyerlerinin Cumartesi ve Pazar günleri için ise 10.00 ile 00.00 saatleri arasında paket servislere devam edebileceği yapılan açıklamalar arasında yer aldı. Cumartesi ve Pazar günleri için ise gerekli açıklamalar vatandaşa bildirildi. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ya da unlu mamül ruhsatlı olan işyerleri ve bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı hakkında yapılan bilgilendirme, hafta sonu yaşanacak olan sokağa çıkma yasağı hakkında olup vatandaşa tedbirlerin alındığını bildiren açıklamalara imza attı. Online sipariş firmaları için ise bugün, yarın ve pazar günleri içerisinde 10.00 ile 00.00 saatleri arasında siparişlerin alınıp teslim edilebileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.