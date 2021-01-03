İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Açıklama Geldi! Bu Vatandaşlara Tazminat Ödenecek

İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış olan karar göre, Bakanlık tarafından oluşturulmuş olan tespit komisyonlarına 495 bin 385 vatandaşın yaptığı başvurudan 451 bin 27’sine 5 milyar 218 milyon Türk Lirası tazminat ödenmesine komisyon tarafından karar verildi. Başvuruda ise iki il diğerlerine göre açık ara öne çıkarken, tazminat ve konuya ilişkin detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı almış olduğu karara göre tam 451 bin vatandaşa toplam 5 milyar tazminat ödeme yapılmasına ilişkin karar verdi. Güvenlik birimleri tarafından yapılan başarılı bir şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde artık bitme durumuna gelen eli kanlı terör örgütü PKK yüzünden zarar gören vatandaşların yaraları devlet tarafından sarılacak. Vatandaşların görmüş olduğu zararları karşılamak için adım atıldı.

İçişleri Bakanlığı, en hızlı şekilde vatandaşların zararlarını karşılayabilmek adına illerde vali yardımcılarının başkanlığını yürüttüğü zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Güncel olarak sayıları 48'i bulan komisyonlar, zarar gören vatandaşların yapmış olduğu, başvuruları değerlendirme altına aldı. Hangi iki ilden daha çok başvuru geldi? Sorunun cevabı haberin devamında.

Zarar tespit komisyonuna, bir önceki yıl sayısı 19 bin 50'yi bulan başvuruda, toplamda bugüne kadar 495 bin 385 başvuru yapıldı. Alınan bu başvurulardan, 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesi yapılacağına ilişkin karar verildi. Güncel olarak ise karara bağlanmayan 44 bin 358 başvuru bulunuyor, yapılan bu başvuruların ise bu sene içerisinde bir karara bağlanması bekleniliyor. En fazla başvuru yapan iki il ise Hakkâri ve Mardin oldu.

Zarar Gören Vatandaşların Zararları Giderilecek

Yaptığı başvuru olumlu olarak sonuçlandırılan ve sulhname imzalayanlara 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 Türk Lirası ödendi. Tazminat ödenmesi ile zarar gören vatandaşların, zararları karşılandı.

Diğer bir yandan ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin topyekûn PKK ile mücadelesin de geldiği nokta, başlığı ile Twitter'da kendi hesabından paylaştığı, 1984 ile 2020 yılları arasındaki bölücü terör örgütüne katılım sayısına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir grafik paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 20:17