İçişleri Bakanı Samsun Spor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunması dikkatleri çeken bir gelişme olarak görüldü. Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunan Soylu bu hamlesiyle gündemdeki yerini aldı. Samsunspor futbol kulübü başkanı olan Yüksel Yıldırım taraftarların içeri alamadığını belirtmiş ve Adana Demirspor'un neden her yere rahat rahat girdiğini sormuştu. Yüksel Yıldırım yapmış olduğu açıklamada “Süleyman Soylu'nun oğlu dediler” ve “İçişleri Bakanı’nın oğlu dediler.” şeklinde ifadeler kullanmış açık açık bunların konuşulduğunu söylemişti.

Edinilen son bilgilere göre İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun ailesine, şahsına ve emniyet teşkilatına yönelik iftira da bulunduğu ve hakaret ettiği gerekçesi sunularak Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında avukatlar aracılığı ile bir suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı olan Yüksel Yıldırım, yasaklara rağmen Adana Demirspor taraftarlarının girmesine tepki de bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'na açık ve net bir şekilde yazdığını belirten Yıldırım, taraftarlarını içeri alamadığını ve Adana Demirspor'un her yere rahat rahat girdiğini söylemişti. “Emniyet Müdürü karşısında önünü ilikliyor” ve “bunlar açık açık söylendi” şeklinde ifadeler kullanan ve Yüksel Yıldırım Türk futbolunun bittiği şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

Kendi ismini söyleyerek “Yüksel Yıldırım'ın önünde kimse önüne yüklemiyor beni takmıyor ve sallamıyor” şeklinde ifadeler kullanan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı, ben de istemiyorum zaten demişti. Ancak öbür tarafın bu şekilde konuştuğunu dile getiren Yüksel Yıldırım, 5000 kişinin Adana'da içeriye girdiğini belirtip “Samsun'da sok bakalım 5000 kişiyi içeriye” şeklinde ifade etmiş olduğu cümleleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu durumu kendilerinin yapması durumunda alınacak cezanın haddi hesabı olmayacağını ifade eden Yüksel Yıldırım, oraya göstermelik cezalar verildiğini ve bu durumun kaç maçtır bu şekilde gittiğini dile getirmişti.