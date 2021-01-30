İçerisi Şampiyonlar Ligi: İzmir’de Kumar Partisine 2,6 Milyon TL Ceza!

Koronavirüs kısıtlamalarında kahvehane gibi birçok işletme kapanırken, insanların oyun ve kumar oynamak için gizli yerlerde toplanıyor. İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kentin çeşitli ilçelerinde farklı adreslerde kumar ihbarları değerlendirildi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Bir depoda 52 kişi

Jandarma operasyonunda, İzmir’deki geri kazanımcılar sanayi sitesinde yer alan bir depoda 52 kişi yakalandı. Yakalanan vatandaşlara sokağa çıkma yasağını ihlal, kumar oynama ve kapalı alanda sigara içmekten ceza kesildi.

Bununla birlikte kumarhaneye dönüştürülen depoda, Kolpaçino filminden bir karede “İçerisi şampiyonlar ligi gibi” repliğinin basıldığı dikkatç ekti. Jandarma operasyonunda baskından sonra kaçabilmek adına özel çıkış kapıları oluşturulduğu tespit edildi. Bornova Eğridere’de yapılan operayonda 98 kişi yakalandı ve para cezası uygulandı.

İzmir’de 4 katlı binada kumar

Jandarma’nın diğer bir baskını da Gökdere Mahallesi’ne oldu. Komandoların da katıldığı operasyonda 4 katlı binada 100 kişi yakalandı. Yapılan tüm operasyonlarda kumar oynayan 275 kişiye 953 bin lira, işletmelere 24 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 646 bin TL para cezası kesildi. İşletmeciler serbest bırakıldı, bir kişi ise uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalandı.