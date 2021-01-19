"İçeriden saldırı" endişesiyle Kongre binasında dikenli tel önlemi!

Kongre baskının ardından önlemlerin üst düzeye çıkarıldığı Washington'a 25 bin civarında Ulusal Muhafız gönderildi. 20 Ocak günü Biden'ın gerçekleştireceği yemin töreni nedeniyle başkentte alarm düzeyi iyice artırıldı. Söz konusu törenden önce farklı eyaletlerden gönderilen 25 bin civarında Ulusal Muhafız Washington'da görevlendirildi. Askerlerin zırhlı araçlarla başkentte denetim sağladıkları ifade edildi. "İçeriden saldırı" endişesi nedeniyle Kongre binasının beton bloklarla çevrildiği görüldü. Söz konusu binanın çevresine 2,5 metre uzunluğunda demir bariyerler ile dikenli tellerin yerleştirildiği fark edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, yemin töreni kapsamında görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ın, "içeriden saldırı" kaygısı nedeniyle tek tek güvenlik taramasından geçirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Savunma Bakan Vekili Miller, Washington'da bulunan Ulusal Muhafızlar'ın taramadan geçirildiğini duyurdu. Miller, "içeriden saldırı" konusunda kendilerine istihbarat gelmediğini ama Washington'da güvenliği sağlamak için en ince ayrıntıya kadar çalıştıklarını söyledi.

Amerikan medyası, 6 Ocak günü Trump destekçileri tarafından basılan Kongre binası ile Washington Anıtı arasındaki alanda bulunan tüm metro istasyonları ile yolların kapatıldığını bildirdi. Biden'ın yemin töreni düzenleyeceği bölgenin silahlandırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Biden'ın yemin edeceği bölgede yapılan hazırlıklara hızlı bir şekilde devam edildiği öğrenildi. Temizlik faaliyetlerini gerçekleştiren personelin, yemin törenin düzenleneceği bölgede provalarını sürdürdüğü fark edildi.

Ne olmuştu?

6 Ocak günü yaşanan ve tartışmalara neden olan Kongre baskını sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirmişti. Birçok kişi de baskın sırasında yaralanmıştı. Tahkikat sürecini yöneten FBI, 160'a yakın kişi hakkında dava açıldığını belirtmişti. Kongre baskınını "başkaldırı" olarak nitelendiren ve baskına katılanları da "terörist" olarak adlandıran Biden'ın 20 Ocak günü düzenleyeceği yemin töreni nedeniyle kaygılar artmıştı. Ordu Sekreteri McCarthy, Ulusal Muhafızların halihazırda güvenlik taramasından geçirildiğini ama yemin töreni için ek taramaların gerçekleştirildiğini söylemişti. Yemin töreninin sıkıntısız bir şekilde atlatılması için çaba harcadıklarını belirten McCarthy, "içeriden saldırı" olasılığı dâhil olmak üzere bütün risklere karşı askerlerin eğitim gördüklerini ifade etmişti. McCarthy, taramalarda herhangi bir probleme rastlamadıklarını ve bir tehdit unsuru ile karşılaşmadıklarını kaydederek, askerlere yönelik güvenlik taraması için bütün mekanizmaların harekete geçirildiğini bildirmişti. Kongre binasında bekleyen Ulusal Muhafızlar'ın dinlenmeleri için sedyeler gönderildiği fark edilmişti.