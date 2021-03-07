İbrahim Zarap Tutuklandı! Karısını Küçük Kızları Önünde Öldüresiye Döven Zanlı Tutuklandı! Cumhuriyet Savcısı Açıklama Yaptı

Bu gece tüm Türkiye’nin uykularını kaçıracak bir vahşet meydana geldi! Bir baba, eşinin Samsun’da sokak ortasında öldüresiye dövdü! Üstelik tüm her şeyde küçük kızlarının çığlıkları arasında gerçekleşti. İbrahim Zarap hakkında ise savcılık harekete geçtik işte son gelişmeler…

TÜM TÜRKİYE KONUŞUYOR

Sokağa çıkma yasağından sonra meydana gelen korkunç olay ise tüm ülkeyi etkiledi. Sokak ortasında acımasızca karısını döven şahsın da kimliği kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.

İbrahim Zarap olduğu öğrenilen kişi acımadan karısını, çocuklarının önünde öldüresiye dövdü. Cani daha önce de karısına defalarca kez şiddet uygulamış. Kadın tarafından defalarca yetkili makamlara şikâyet edilmiş.

CANİ İBRAHIM ZARAP TUTUKLANDI

Gelen son bilgilere göre ise cani İbrahim Zarap tutuklandı. Cumhuriyet savcılığına giden olay sonucunda, savcının kararı ile birlikte cani gece yarısı tutuklandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından ise gerekenin yapılacağına dair sosyal medya hesabından da açıklama geldi.

Samsun’da karısını öldüresiye döven şahsın adının İbrahim Zarap olduğu öğrenildi. Zarap hakkında gelen bilgilere göre ise bu karısını ilk darp edişi değilmiş! Karısını daha önce birçok kez döven şahıs hakkında defalarca şikâyet gelmiş.

LİNÇ EDİLDİ

Korkunç olay sonrasında ise İbrahim Zarap mahalleli tarafından linç edildi. Daha sonra da polis ekiplerinin olay yerine çağrıldığı öğrenildi.

İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI

Samsun’da meydanda gelen korkunç olay sonrasında Zarap ilk olarak mahalleli tarafından yakalandı. Linç edilen Zarap daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Tutuklu yargılanmak üzere de cezaevine gönderildi.

ŞİDDET GÖREN KADIN TABURCU OLDU

Canik ilçesinde meydana gelen korkunç olaya dair belediye başkanından da açıklama gecikmedi. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan annenin hayatta olduğu ve hayati riskli olmadığı öğrenildi.

Şiddet gören anne ise hastaneden çıktıktan sonra emniyete suç duyurusunda bulunmak için başvurmuş.