İbrahim Zarap "Öldüreceğim" demiş!

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde 6 Mart Cumartesi günü saat 21.00 sularında meydana geldi. İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını teslim etmek üzere eski eşi E.M. ile görüştü. İbrahim Zarap'ın aniden eski eşine saldırmaya başladığı ve E.M.'nin baygınlık geçirerek yere yığıldığı fark edildi. Buna rağmen durmayan İbrahim Zarap'ın yerdeki E.M.'yi tekmelediği ve kafasını kaldırıp yere çarptığı görüldü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İbrahim Zarap, bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yerde baygın halde bulunan E.M.'nin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. İbrahim Zarap ise kasıtlı olarak öldürme girişiminden tutuklandı.

Alkol ve uyuşturucu bağımlısıymış

İbrahim Zarap'ın E.M.'nin lise aşkı olduğu öğrenildi. E.M.'nin 2014 senesinde İbrahim Zarap'a kaçtığı ve evlenmesinin ardından çok sıkıntılı bir süreç yaşadığı öğrenildi. İbrahim Zarap'ın alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara sahip olduğu ve sık sık E.M.'ye yönelik şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Ölümle tehdit ettiği öğrenildi

2018 senesinin Nisan ayında İbrahim Zarap'ın E.M.'yi ölümle tehdit ettiği tespit edildi. Bu yüzden E.M.'nin şikâyetçi olduğu ve aynı sene içerisinde boşanma davası açtığı öğrenildi. E.M.'nin konuya ilişkin verdiği ifadede, "İbrahim Zarap ile 3 senedir evli olduğunu ve bir tane de çocuğa sahip olduklarını, eşiyle anlaşamaması nedeniyle bir senedir ayrı evde yaşadığını ve boşanmak üzere olduğunu" söylediği ortaya çıktı.

İş yerindeyken İbrahim Zarap'ın kendisini aradığını ve çocuğu almak istediğini söylediğini anlatan E.M., kendisinin de kabul ettiğini söyledi. E.M., İbrahim Zarap'ın daha sonra sosyal medya aracılığıyla kadın arkadaşlarından birine mesaj atarak kendisinin de yanında gelmesini istediğini öğrendiğini, bunun üzerine arkadaşının kendisiyle irtibata geçerek konuya dair bilgi verdiğini belirtti. İbrahim Zarap'ı arayarak çocuğu almaya tek başına gelmesini istediğini anlatan E.M., telefonu kapatmasının ardından İbrahim Zarap'ın annesini aradığını söyledi. E.M., İbrahim Zarap'ın telefonda annesine "ortalığı birbirine katmaya geleceğine" dair tehditler savurduğunu aktardı.

"İş yerinde öldüreceğim" dediği ortaya çıktı

E.M., İbrahim Zarap'ın bu kez kendisini aradığını ve "iş yerinde kendisini rezil edeceğini, keseceğini ve öldüreceğini, çocuğu da kaçıracağını" söylediğini aktardı. Bunun üzerine şikâyetçi olan E.M.'nin, İbrahim Zarap'ın kendisine yönelik tehditlerine son vermesini istedi. E.M.'nin, İbrahim Zarap'ın iş yerine, evine ve çocuğuna yaklaşmasını istemediği ortaya çıktı. Öte yandan, İbrahim Zarap'ın iletişim kanallarıyla da kendisine ulaşmasını istemediğini ifade eden E.M., davacı ve şikâyetçi olduğunu belirtti.

"Sopa ile vuruyordu"

Samsun'da sokak ortasındaki şiddete tanık olan bir vatandaş, İbrahim Zarap'ın 5 santimetre kalınlığa ve yarım metre uzunluğa sahip bir sopa ile yerde bulunan kadına pek çok kez vurduğunu söyledi. Söz konusu vatandaş, İbrahim Zarap'ın en az 30 defa kadına sopayla vurduğunu, aynı zamanda tokat ve yumruk attığını ifade etti.

"Öldüreceğim" demiş

İbrahim Zarap'ın o esnada çevrede bulunan kişilere "bunun ailevi bir konu olduğunu ve kimsenin karışmasını istemediğini" söylediği ve "eski eşini öldüreceğine" dair tehditler savurduğu, güvenlik güçleri gelinceye kadar yerde yatan kadına vurmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. İbrahim Zarap, elinde sopanın bulunmadığını söyledi.