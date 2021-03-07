İbrahim Zarap Kimdir, Tutuklandı Mı, Neden Gündem Oldu? Öldüresiye Dövülen Kadının Sağlık Durumu Nasıl?

Samsun’da sokak ortasında çocuğunun yanında kocası tarafından öldüresiye dövülen kadının videosu bu akşam Twitter gündemine bomba gibi düştü. Bilinmeyen bir nedenden dolayı karısını bilincini kaybedene kadar döven erkek şahsın tutuklanması talep edildi. Sosyal medya kullanıcıları #ibrahimzaraptutuklansın hashtagini kullanarak tepkilerini gösterdi. Öldüresiye dövülen kadının güncel sağlık durumu merak ediliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe 1 gün kala Samsun'da yine kadına şiddet vakası yaşandı. Sokak ortasında karısını döven erkeğin videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Küçük çocuğunun önünde karısının kafasına ve vücuduna öldüresiye tekmeler atan cani kocanın tutuklanması için gündem çalışmaları yapılmaya başlandı.

Olay Samsun Canik Belediye Binası'nın bahçesinde yaşandı ve ne videoyu çeken kişiler ne de çevre sakinleri saldırı esnasında cani kocaya fiili olarak müdahale etmedi. Camlara çıkan komşular karısını öldüresiye döven kocaya “Ne yapıyorsun sen” diye seslendi fakat şahıs komşulara da el kol hareketi yaparak bağırdı. Gözlerinin önünde annesi öldüresiye dövülen küçük kızın yalvarışları bile cani adamı durdurmaya yetmedi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Saldırgan erkeğin, çevredeki insanların gelmesi ile birlikte kaçmaya çalıştığı videosu da sosyal medyaya düştü. Çevre sakinleri tarafından yakalanan cani, polise teslim edildi.

SAMSUN’DA SOKAK ORTASINDA DÖVÜLEN KADININ GÜNCEL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın kanlar içerisinde kaldı ve bilincini kaybetti. Olay yerindeki kişilerin ambulans çağırmasıyla birlikte Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin hala devam ettiği öğrenildi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Samsun’da sokak ortasında çocuğunun önünde eşini öldüresiye saldıran şahsın kimliği belirlendi. İbrahim Zarap olduğu ortaya çıkan kişi ile ilgili, saldırılan kadının kardeşi Rümeysa sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda kendisi hakkında defalarca şikayette bulunduklarını ancak hiçbir şey yapılmadığını belirtti. Şu ifadelerle paylaşımına devam etti;

“Evet bu kez çok yakınımızda bu videodaki kişi benim ablam. O çığlık atan küçücük çocuk benim yeğenim. Ne olur yardım edin. İlk defa değil yüzlerce kez şikayetçi olduk hiç ceza almadı. Videoda sokak ortasında küçücük bi çocuğun önünde öldüresiye dövülen kişi benim ABLAM. EĞER BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE TEK SORUMLUSU İBRAHİM ZARAPTIR.”

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Adalet Bakanı Gül tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Eşini öldüresiye döven caninin yakalandığını ve göz altına alındığını kamuoyuna bildirdi. Attığı tweette yer alan ifadeler ise şu şekilde;

“Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak.”