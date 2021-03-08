İbrahim Zarap hakkında yeni ayrıntı: İlk kez yapmamış!

Samsun'un Canik ilçesinde 6 Mart 2021 tarihinde çocuğunu almak üzere bir araya geldi eski eşi E.M.'yi bayıltana kadar döven İbrahim Zarap hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. İbrahim Zarap'ın 17 Ağustos 2020'de eski eşi E.M.'yi dövüp bıçakladığı tespit edildi.

"Kolyeyi kopardıktan sonra yumruk attı"

Konuya ilişkin iddianamenin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığı öğrenildi. İddianameye göre E.M., İbrahim Zarap'ın evine gittiğini söyledi. İbrahim Zarap'ın alkollü olduğu anlatan E.M., bir liralık kolyeyi boynunda gören İbrahim Zarap'ın öfkelendiğini söyledi. E.M., İbrahim Zarap'ın söz konusu kolyeyi kopardıktan sonra gözüne yumruk attığını belirterek, daha sonra da göğsüne ve kollarına yumruk savurduğunu ile getirdi.

"Ekmek bıçağı ile geldi"

Bunun üzerine balkona kaçtığını kaydeden E.M., İbrahim Zarap'ın ekmek bıçağı ile yanına geldiğini ve kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. E.M., İbrahim Zarap'ın daha sonra bıçağı kendisine doğru salladığını, söz konusu bıçağın göğsünü ve parmağını kestiğini belirtti. Karşı binadan bir kadının kendilerini seyrettiğini fark edince eve girdiklerini kaydeden E.M., bu kez İbrahim Zarap'ın kendisini evin içerisinde dövmeyi sürdürdüğünü ve hem kendisini hem de ailesini ölümle tehdit ettiğini söyledi. İbrahim Zarap ise tehdit suçlamasıyla eski eşi E.M.'yi şikâyet etti.

Bunun üzerine E.M.'nin sol gözünde morarma ve şişlik bulunduğu, söz konusu gözde görme kısıtlılığı oluştuğu ifade edilirken, sol elinde şişlik bulunduğu ve sağ göğsünde ise çizik olduğu belirtildi. E.M.'nin ifadesini doğrulayan nitelikli yaralanma gerekçesiyle İbrahim Zarap'ın bu suçu işlediği kararlaştırıldı.

E.M.'nin de yargılanması istendi

İbrahim Zarap'ın bıçakla yaralama suçlaması nedeniyle yargılanması talep edildi. E.M.'nin ise İbrahim Zarap'ın yaptıklarını durdurmak ve kendisini korkutmak için eline kırık bir cam şişesini aldığı belirtilirken, söz konusu kadının meşru müdafaa kapsamında tehdit suçuna başvurduğu iddia edildi. Bu nedenle E.M.'nin de söz konusu suçtan yargılanması istendi.

Ne olmuştu?

Samsun'un Canik ilçesinde 6 Mart 2021 tarihinde İbrahim Zarap, eski eşi E.M. ile bir araya gelmişti. Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, İbrahim Zarap'ın E.M.'yi bayıltana kadar dövdüğü, kafasını yere çarptığı ve yerdeyken tekmelemeye devam ettiği görülmüştü. İbrahim Zarap, bunları 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yapmıştı.

Bunun üzerine E.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç girişimine uğrayan İbrahim Zarap ise kasıtlı olarak öldürme girişiminden tutuklanmıştı. Sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler tepkilere neden olmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İbrahim Zarap'ın yaptıklarının yanına kâr kalmayacağını ifade etmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olunacağını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 16:04