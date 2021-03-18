İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında cezalar netleşti!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in başından vurulmasıyla ilgili davada yargılanan Abdullah Uçmak ile ilgili karar verildi. Sanık Abdullah Uçmak, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya canlı bağlantıyla katıldı. İbrahim Tatlıses'in avukatı olan Ahmet Küçük'ün savunmasının ardından söz alan Abdullah Uçmak, avukatın terbiyesizce konuştuğunu ve haddini aştığını söyledi. Hakimin müdahale etmediğini ve terbiyesizlik yapan avukat Ahmet Küçük'e kendisinin müdahale etmek istemediğini söyleyen sanık Uçmak'ın bu sözleri üzerine salonda gergin anlar yaşandı. Avukatın itirazı üzerine sanık Abdullah Içmak ve avukatı salondan çıkarıldı.

Abdullah Uçmak ne söyledi?

Olayın yatışmasının ardından yeniden salona alınan sanık bdullah Uçmak, saldırıdaki asıl hedefin İbrahim Ttalıses olduğunu ve araçtaki kişilerin de Tatlıses'in kafasından çıkan mermiyle yaralanmış olabileceğini kaydetti. Uçmak, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'ın hedefte olmadığını söyledi. Uçmak, ifadesine şu savunmayı yaptı:

"Savcı Bey, önceki savcının iddianamesini kopyalayıp yapıştırmış. Asıl hedefin (İbrahim Tatlıses) başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok"

Sanıklara 30'ar yıl hapis cezası verildi!

Sanık Abdullah Uçmak'ın da son sözlerinin söylemesinin ardından mehkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, sanık Abdullah Uçmak'a, İbrahim Tatlıses'in vurulduğu gece araçta olan asistan Buket Çakıcı ve şoför Hakan Çalışkan'ı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 15'er yıldan 30 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar olan Ersin Altun ile Yunus Ayık'ın da 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.