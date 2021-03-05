İBB’ye Bağlı Restoran ve Kafeler 5 Mart’ta Açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olan kafe ve restoranların 5 Mart’ta açılacağı haberi öğrenildi. Sabah saatlerinde tekrardan konuklarını ağırlayacak olan kafe ve restoran çalışanları bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alınan karar ile birlikte müşterileri HES kodu uygulaması ile içeri alacakları ve ateş ölçümü gerçekleşeceği öğrenildi. İBB Sosyal Tesisleri, Kasım ayından bugüne kadar faaliyetlerine ara verme durumunda kalmıştı. Ancak alınan yeni kararlar doğrultusunda restoran ve kafelerin kapıları 5 Mart’ta yeniden hizmete başlayacak.

İBB Sosyal Tesisleri, İstanbullulara 19 farklı mekanda hizmet veriyor. Yeni düzenleme ile Kasım ayından beri kapalı olan mekanlar 5 Mart Cuma günü konuklarına kahvaltı servisi yapacak. İçeri girmek isteyen konuklara HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak. 1 Mart tarihinde normalleşme adına atılan yeni adımlar ile birlikte İBB Sosyal Tesisleri, kontrollü normalleşme adına yeni kararlar aldı. 19 farklı mekanda oturma düzenleri sosyal mesafeye göre ayarlanacak ve mekan kapasitesi yarıya indirilecek. Bunun yanı sıra İBB Sosyal Tesisleri içerisine gerekli noktalarda el dezenfektanları da koyulacak.

BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbulluları yeniden mekanlarında ağırlamaya başlayacaklarını ifade eden Akın, tüm şubelerde geçerli olacak bir durumdan bahsetti. İBB Tesisleri’ne gelen konuklara ateş ölçümü ve HES kodu sorgulamasını yapacaklarını belirten BELTUR Genel Müdürü, amaçlarının sağlığı korumak olduğunu dile getirdi. Tüm tedbirleri alarak hızlı bir şekilde mekanları hizmete açmak istediklerini söyleyen Akın, tüm çalışanların da sağlık durumunun takip edildiği bilgisini vatandaş ile paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri çalışanlarının da gerekli olan tüm sağlık kontrollerinden geçtiğine vurgu yapan BELTUR Genel Müdürü, tüm tedbirlerin alınmış vaziyette olduğunu ifade etti.