İBB’den Kanal İstanbul İçin Akıl Almaz Tepki! Ya Kanal Ya İstanbul Oyunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kanal İstanbul’a dikkat çeken bir tepki daha geldi! İmamoğlu ve İBB’nin tamamen karşı olduğu projenin zararlarından bahsedildi! Görenler ise bu tepki karşısında hem şaşırdı hem de etkilendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından Kanal İstanbul’un sonuçlarına değinildi. Ongun’un sosyal medya hesabından paylaşılan tepki ise özellikle gençlerin odlukça ilgisini çekti!

OYUN ŞEKLİNDE CEVAP VERDİLER

İBB sözcüsü, Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir oyun paylaştı. fakat bu oyun öyle sırdan bir oyun değil. Kanal İstanbul’un zararlarına odaklanıyor. En sonunda ise ders çıkarıcı bir sonuç var…

PROJE YAPILSIN MI?

Ongun tarafından paylaşılan oyun ise ilk olarak basit bir soru ile başlıyor. İstanbul haritasının arka plan olduğu oyunda, oyunculuğa yöneltilen soru “proje yapılsın mı”. Oyuncuların tepkilerine göre ise oyun ilerlemeye devam ediyor.

Eğer oyuncular yap seçeneğini seçerler uyarılarla karşılaşmaya başlıyorlar. İşsizlik artırıyor kanal yapılsın mı, su kaynakları yok oluyor kanal yapılsın mı ya da tarım alanları yok oluyor proje yapılsın mı gibi sorular ekrana geliyor. Her yap seçeneğinden sonra da vatandaşlarımız için yeni uyarı geliyor ve Kanal İstanbul projesi bittiğinde oyun sona eriyor. “Game Over” oyun bitti denerek kaybettiğiniz gösteriliyor. Daha sonra ise ekrana oyunlarda hatalardan geri dönüş olur peki ya gerçek hayatta ifadesi yer alıyor. Ardından son söz olarak ekranda Ya Kanal Ya İstanbul ifadesi beliriyor.

İBB Sözcüsü tarafından paylaşılan oyun ise kısa sürede çok fazla tepki aldı.

KAFTANCIOĞLU’NDAN KANAL İSTANBUL CEVABI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cuma namazından sonra açıklamalar yapmıştı. Sayın Erdoğan, her türlü adımın atıldığını ne muhalefetin ne de İBB Başkanı’nın bundan anlayacağını ifade etmişti.

Cevap ise CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tarafından geldi. Kendisi 23 Haziran dedi ve İstanbul 1’den büyüktür mesajını verdi.

KANAL İSTANBUL

İstanbul’a yapılması beklenen kanal projesine dair ise polemikler gündem düşmemekle birlikte giderek artıyor. AK Parti cephesi Kanal İstanbul’u ve katkılarını konuşurken muhalefet ise ortak olarak bu karara karşı. İşsizlik, su, ekolojik sorunlar ve nüfus artışı gibi daha birçok sorunun ortaya çıkacağını belirtiyorlar.

Kanal İstanbul ise uzun bir süre daha gündem kalacak gibi.