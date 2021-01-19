Huzurevinde yaşayan 33 kişi aşıdan sonra hayatını kaybetti!

Norveç'te yaşanan bir gelişme ortalığı karıştırmıştı. Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıran 33 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kişilerin huzurevinde kaldıkları öğrenilmişti. Bunun üzerine koronavirüs aşılarının güvenilirliğine ilişkin tartışmalar meydana gelmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, ölümler ile koronavirüs aşıları arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığını söyledi. İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Madsen, huzurevlerinde kalan kişilerde normal yan etkilerin bile kritik komplikasyonlara yol açabildiğini söyledi. Bu kişilerin koronavirüsle enfekte olmalarının aşı yaptırmalarından daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Madsen, yaşamını yitirenlerin zaten kritik hastalıklara sahip olduklarını ve açıklanan can kayıplarının binde 1'ine denk geldiğini belirtti. Madsen, Cuma günü Norveç'te kullanımına başlanan Moderna aşısı dâhil tüm aşılardan farklı neticeler alınamayacağını söyledi.

Söz konusu ülke, can kayıplarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İlk verilerin kısa süre içerisinde Avrupa İlaç Kurumu'na bildirileceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Norveç İlaç Ajansı ise toplu aşılama sürecinde hastalığa sahip olan kişiler ile yaşlılar arasında can kayıplarının yaşanabileceği konusunda bilgi verdiğini açıklamıştı. Norveç İlaç Ajansı'ndan Hortemo, mRNA aşılarına karşı mide bulantısı ve ateş gibi reaksiyonların, halihazırda sağlık problemlerine sahip olan kişilerin ölümüne neden olabileceğini duyurmuştu.

Koronavirüs aşısının güvenirliğine ilişkin tartışmalar sürerken, Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Stoltenberg Norveç'te bulunan huzurevlerinde normal şartlarda her gün 45'e yakın insanın yaşamını yitirdiğini söyledi. Stoltenberg, söz konusu ölümlerin sayısının fazla olduğunu ya da koronavirüs aşısıyla ilişkiye sahip olduğunu söylemenin yanlış olduğunu ifade etti. Söz konusu ülkede geçen gün 48.000'den fazla insana koronavirüs aşısı uygulandı. Norveç'te huzurevlerinde yaşayan herkese neredeyse aşı yapılmış oldu. Norveç'te toplu aşılama süreci Aralık ayının sonlarında başlamış, ilk olarak yalnızca Pfizer/BioNTech aşısı yapılmıştı. 15 Ocak Cuma günü itibarıyla Moderna aşısına geçilmişti.

Türkiye'de de bugün itibarıyla huzurevleri ile yaşlı ve engelli bakımevlerinde yaşayan vatandaşlar ile söz konusu yerlerde görevli olan vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.

Norveç'te koronavirüs bilançosu

Norveç'te şu ana kadar 59 bin 34 koronavirüs vakası saptanırken, 46 bin 611 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 521 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran Gregory Michael isimli doktor, 8 Ocak günü yaşamını yitirmişti. Söz konusu doktorun ölümüne ilişkin tahkikat başlatılmıştı. Portekiz'de Sonia Acevedo isimli hemşire, Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmasından iki gün sonra ölmüştü. 41 yaşındaki hemşirenin ölümü de tartışmalara neden olmuştu. Sağlık Bakanı Koca, 4,5 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının Mart ayının bitimine kadar Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu. Koca, 2021 senesinin sonuna kadar 30 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının Türkiye'ye teslim edilmesi için anlaşma sağlandığını belirtmişti.