Huzurevinde Kadın Bakım Görevlisine Taciz İddiasına Soruşturma Açıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir huzurevinde duyanları dehşete uğratacak bir olay meydana geldi. İzmir Torbalı’da bulunan bir huzurevinde müdür yardımcısı görevinde olan Murat P. iddialara göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan bakım görevlisini taciz etti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan huzur evinde müdür yardımcılığı görevinde bulunan Murat P. tarafından 8 Mart Kadınlar Günü’nde tacize uğrayan Ümmü Y. isimli çalışan, suç duyurusunda bulundu. Yaşanan korkunç olay sonrasında Torbalı Kaymakamlığı huzur evinde yaşanan taciz iddiası hakkında soruşturma başlattı. Kaymakamlık tarafından açılan soruşturmada ise müdür yardımcısı görevinde olan Murat P.’nin suçlamaları reddettiği haberi öğrenildi.

İzmir'de yaşanan olayda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Torbalı huzurevinde il Müdür Yardımcısı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ümmü Y. isimli kadın bakım görevlisine taciz etti. Bakanlığa bağlı olan İzmir Torbalı huzurevinde 8 Mart tarihinde yaşanan taciz iddiası ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ancak müdür yardımcısı, hakkında açılan suçlamaları reddetti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün gecesinde Ümraniye nöbetçi bakımı görevlisi olarak Torbalı huzurevinde görevini gerçekleştiriyordu. Ancak bakanlığa bağlı huzurevinde müdür yardımcısı olan Murat P., iddialara göre çalışan Ümmü Y.’ye elle aciz etti ve ardından suçlamaları kabul etmedi.

Yaşadığı olay ardından Ümmü Y., mesai çıkışında Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ve suç duyurusunda bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına bağlı olan Torbalı huzur evinde yaşanan taciz olayı ardından müdür yardımcısı Murat P.’den şikayetçi olan Ümmü Y., bu olayın daha eskiye dayandığını da belirtti. Daha önce de müdür yardımcısının, kendi cep telefonuna mesajlar göndererek tacizlerine devam ettiğini açıklayan kadın bakım görevlisi, suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu. Yaşanan olay sonrasında Müdür Yardımcısı Murat P. gözaltına alındı ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması dikkatleri çekti. Edinilen son bilgilere göre ifadesi alınan Murat P. suçlamaları kabul etmedi. Ancak Torbalı Kaymakamlığı müdür yardımcısını açığa aldı. Bununla birlikte müdür yardımcısı Murat P. ile ilgili adli soruşturmanın yanı sıra idari bir soruşturmada başlamış oldu.