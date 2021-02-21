Huysiz Virjin’in Yeğeni: ‘Bizim Dışımızda Herkes Mirastan Pay Alma Derdinde’

Huysuz Virjin karakteri ile bilinen, Türkiye’nin en ünlü TV yıldızlarından biri olan Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Dursunoğlu’nun bir ev ve yüklü miktarda banka mevduatını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktığı öğrenildi. Bununla birlikte kendisi ile özdeşleşen kıyafetler ise, Türker İnanoğlu Vakfı’na bırakıldı. Buna karşın Dursunoğlu’nun 9 yeğeni içinde yer alan Evren Saydam ve Erhan Saydam vasiyete itiraz etti.

Dursunoğlu’nun avukat yeğeni: Vakfa bağış kamu yararına olacak

Dursunoğlu’nun yeğenleri içinde yer alan Avukat Gizem Özköseoğlu, “Annem, teyzem ve bir yeğeni dernek avukatlarına vekaletname verdi. Aslında bizim dışımızdaki herkes mirastan pay almak ümidinde” dedi ve şunları söyledi:

"Tamamen kamu yararına olacak olan bu bağışın gerçek sahiplerine ulaşmasını ve çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunulmasını geciktiriyor olmalarından dolayı üzüntümüz büyük. Hakkın ve adaletin gerçek sahiplerini bulacağından şüphem yoktur."

Dursunoğlu’nun iki yeğeninin vasiyete itiraz etmesi için, “Bu kişilerle beraber bizim de itiraz etmişiz gibi adımızın geçmesi, gerçekten bizi derinden yaraladı” diyen Özköseoğlu, durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

“Cenazemi bile kaldıramazlar” demişti, yeğenlerine miras bırakmadı

Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında bir röportajında ““Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.” demişti.