Hüner Coşkuner'den acı haber!

Hüner Coşkuner vefat etti!

Bir süredir tedavi gören Hüner Coşkuner'den kötü haber geldi. Hayata gözlerini yuman sanatçı kemik iliği kanseriydi. Hastaneden yapılan açıklama ile önce yoğun bakıma kaldırılan Hüner Coşkuner'in daha sonra durumunun ağırlaşmasından sonra vefat ettiği haberi duyuruldu. Haberin duyulması ile sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Hüner Coşkuner kimdir?

1 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarda sanat hayatına atılmıştır. Daha lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitmiştir. Dönemin usta sanatçılarından eğitim almıştır. Ayrıca birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi olan Şahinler Plak'ta çıkarmıştır. Daha sonra çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı albüm ile birçok başarıya imza atarak tanınmaya başlamıştır. Diğer albümleri ise şöyledir: Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor, Olamaz..

2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü ise müzik dünyasında efsanevi bir yere sahiptir. Yine aynı şekilde 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümününde yeri bambaşkadır.

Hüner Coşkuner 58 yaşında hayata veda etti. Geride birçok eser bırakan müzik dünyasının usta duayenlerinden bir isim olan sanatçıya Allahtan rahmet ve ailesine sabır diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 23:21