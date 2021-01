Hulusi Akar: Çok Daha İleri Gideceğiz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da bulunduğu törende, yerli ve milli yeni nesil üç Fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındı. Bakan Akar ise konu ile ilgili olan açıklamasında özel sektörün, kamunun ve üniversitelerimiz dahil olmak üzere hepsinin omuz omuza çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini, bu yolda önemli mesafelerin kat edildiğini ve ilerleyen dönemlerde de yapılan çalışmalardan ilham alarak daha da ileri gidileceğine inandığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmasına kendilerine güven geldiğini söyleyerek devam etti.

Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Sakarya'daki 1'nci Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğünde incelemeler gerçekleştirdi.

Bakan Hulusi Akar, dışa bağımlılığının sanayi başta olmak üzere ortadan kalkması gerektiğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen iddialı çalışmaların çok önemli başarılara imza attığını ve çalışma süresinde bir sürü engeller ile karşılaşıldığı açıklamasını yaptı. Türkiye’de etkin, saygın ve caydırıcı bir orduya olan ihtiyacın her zamankine göre daha fazla olduğunu vurgularken tarihten örnekler verdi. Tarihimizde acı serüvenlere sahip olduğumuzu ifade eden Milli Savunma Bakanı, 1.Dünya Savaşı sırasında parası ödenen gemileri alamadığımızı, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra da bize karşı açık ve örtülü olarak bazı müeyyideler uygulandığını hatırlattı. Verdiği bu örneklerin ardından Akar, 83 milyonluk asil Türk milletinin güvenliğini ve savunmasını kimsenin vicdanına ya da kararına bırakamayacağını açıkladı. Bizim için olmazsa olmaz olarak yerli ve milli savunma sanayi ihtiyacından bahseden Bakan, şu an bulunduğumuz noktadan sonra da inşallah daha da büyüyüp gelişeceğimizin haberini paylaştı. Silahlı Kuvvetlerin her ihtiyacının karşılanacağının haberini veren Akar hepsini karşılamak mümkün olmasa da azami düzey içinde gidilecek en son nokta neresi ise biz de oraya gideceğiz dedi.

Savunma Bakanı Akar konuşmasına yerli üretimleri yapılan harp araç ve gereçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bulunan erlerden rütbeli personellere kadar herkesin motive olmasını sağladığını ifade ederken önümüzdeki dönemde bu çıtanın daha da yükseltileceği haberini verdi.