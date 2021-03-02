Hukuk Fakülteleri Kaç Yıl Oldu? 5 Seneye Mi Çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuk fakülteleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenim süresinin 5 yıla çıktığı haberini veren Erdoğan, kontenjanların da gözden geçirileceği haberini verdi. Güçlü bir toplum, özgür ve daha demokratik bir Türkiye vizyonu ile hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, vatandaş bilgisine sunuldu. Hukuk öğrencilerinin hayatını etkileyen bir açıklama yapıldı. Fakültelerde öğrenim süresi 5 yıla çıkarken kontenjanların da düzenleneceği ifade edildi. Kontenjanların gözden geçirilmesinin sebebi olarak daha nitelikli bir eğitim verilmek istendiği açıklandı. İşte Hukuk fakültelerinin öğrenim süresinin 5 yıla çıkması ile ilgili güncel bilgiler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri ve velileri ilgilendiren önemli bir açıklamaya imza attı. İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yapılan açıklamada, Hukuk fakültelerinde öğrenim süresinin 5 yıla çıkacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Eylem Planı’nın 11 ilkesi vatandaş ile paylaşılırken hukuktaki reformlar da tek tek bildirildi.

Kontenjanlarda Yeni Düzenleme Yapılacak

Hukuk fakülteleri hakkında yeni düzenlemeler yapıldığı bilgisi öğrenildi. Erdoğan, yapmış olduğu konuşmada öğrenim süresinin 5 yıla çıkacağını ve daha nitelikli bir eğitim vermek için kontenjanların da gözden geçirileceğini söyledi.

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Gerçekleşen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylem Planı kapsamında hedeflerinden söz etti. Eğitim süresi arttırılıp 5’e çıkan Hukuk fakültelerinin kontenjanlarda da yeni düzenleme geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hukukun üstünlüğünü vurguladı. Bunun yanı sıra insan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır sözlerini söyleyen Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Dil, din, ırk, renk, siyasi düşünce, cinsiyet, mezhep ve felsefi inanç ve benzeri nedenler temelinde ayrımcılığın hiçbir türünün söz konusu olmadığını ve herkesin hukuk önünde eşit olduğunu söyledi. Erdoğan sözlerini, tarafsız ve bağımsız yargı ile korunan hukuk devletinin her alanda tahkim edileceğini ifade ederek bitirdi.