Hristiyanlara yönelik "Allah" yasağı kaldırıldı!

Malezya'da Müslüman olmayan insanların "Allah" demesi önceden siyasi anlamda gerilime ve şiddet içerikli eylemlere yol açmıştı. Söz konusu ülkede Hristiyanlar, kiliselerde "Allah" diyebilme imkânına sahipti. Bir Hristiyana ait olan ve içerisinde "Allah" kelimesi geçen dinî materyallere el konulmuş, bunun üzerine dava açılmıştı.

Son olarak Hristiyanların "Allah" demelerine yasak getiren karar Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu. Böylece Malezya'da konuya ilişkin senelerdir süren hukuki mücadele de sona ermiş oldu.

Malezya nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman ancak söz konusu ülkede birçok Hristiyan da bulunuyor. Hristiyanlar senelerdir "Allah" kelimesini kullandıklarını ve konuya ilişkin yasak getirilmesiyle beraber haklarına aykırı davranıldığını ifade ediyorlardı. Malezya Anayasası, bilindiği üzere din hürriyetini garanti altına alıyor.

Ne olmuştu?

Malezya'da güvenlik güçleri, Jill Ireland Lawrence Bill isimli bir Hristiyan'a ait olan ve "Allah" ismiyle kayıt altına alınmış CD'lere 2008 senesinde havalimanında el koymuştu. Söz konusu kişi, bu nedenle Hristiyanların "Allah" kelimesini kullanmasına yasak getiren 1986 tarihli kararı yargıya götürmüştü. Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Bill'in dinî inancı sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığına karar verdi.

Diğer kelimelere de izin çıktı

Mahkeme Başkanı, Malezya'da Hristiyanların "Allah" kelimesiyle birlikte "Salat", "Beytullah" ve "Kâbe" kelimelerini kullanma imkânına sahip olacaklarını bildirdi. Başkan, söz konusu kelimelerin kullanımına yasak getirilmesini hukuk dışı olarak nitelendirirken, insanların dinî materyaller konusunda da özgürlüğe sahip olduklarını dile getirdi.

İbadethaneler yakılmıştı

Malezya'da The Herald isimli bir gazeteye "Allah" kelimesini kullanamayacağı söylenmişti. Bunun üzerine konu yargıya götürülmüş, alt mahkeme 2009 senesinde söz konusu Katolik gazetesine hak vermişti. Fakat bu durum Malezya'da Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında krize yol açmıştı. Ülkede bulunan camilere ve kiliselere yönelik saldırılar düzenlenmiş, söz konusu ibadethanelerin yakıldığı görülmüştü. Bunun üzerine söz konusu karar, 2013 tarihinde üst mahkeme tarafından bozulmuştu.

Öte yandan, Malezya'da Muafakat Nasional isimli ittifak, dün Yüksek Mahkeme tarafından alınan kararın temyize götürülmesi için çağrı yaptı. Konuya ilişkin yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 14:12