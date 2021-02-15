Horlama Nedenleri Ve Tedavisi

Peki, gerçekten dinlenebiliyor muyuz? ? Horluyorsanız, hayır? Ya da yanınızda horlayan biri varsa uyumak gerçekten imkânsızlaşır. Gecenin sonunda dinlenmeden tekrar o rutin koşturmacaya geri dönersiniz. Hal böyleyken insan hayatının kısaldığını düşünürüm hep. İnsana ömür bir kere veriliyor. Peki, bu neden kaliteli bir ömür olmasın. Kaliteli bir yaşam için öncelik, kaliteli bir uykudur diyoruz. Burada sizler için horlamaya neden olabilecek bir kaç unsurdan bahsetmekte yarar var.

Burunun Fiziki Durumu

Biz insanlar gece yarısı yanında horlayan birini gördüklerinde sinirleniriz. Buda yetmez müdahale etmeye çalışırız. Gece sanki horlayan kişinin bunu bilerek yaptığını düşünürüz. Halbuki bu burnumuzun yapısından kaynaklanan bir hormalama olabilir. Kıkırdak dokunuz bir şekilde nefes alanına giriyorsa bu horlamaya neden olabilir.

Bademciklerin Aşırı Büyük Olması

Bademciklerin insan bedeni üzerinde olumlu etkileri vardır. Ancak bir sebepten ötürü aşırı büyük olabilirler. Ya da şişmiş olabilir. Bu durum gece horlamaya neden olur. Çünkü aşırı büyük bademcikler nefes borusu önünü tıkarlar. Eğer geniz akıntısı ve ya iltihabik bir durumda söz konusuysa yanınızdakilere Allah kolaylık versin. Bu gibi durumlarda bir doktor desteği almanızı tavsiye ederiz.

Obezite

Aşırı kilolu olmak günümüz çağının hastalıklarındandır. Eğer gün içinde fazla hareket etmiyor ve aşırı yemek düşkünü birisiyseniz bu horlamanıza neden olabilir. Hemen kilo vermeye karar vermelisiniz. Bunun yanında eğer kilo veremiyorsanız akşamları yemek yememeye özen gösterin. Çünkü uykuya yakın yemek yemekte horlama sebebidir.

Horlamanın Tedavisi Var Mı?

Horlamanın hangi sebepten dolayı olduğunu teşhis ettikten sonra tedavisi mümkündür. Öncelikle ilk yapmanız gereken bir kulak burun boğaz doktoruna gidip solunum yollarınızda horlamaya sebep olabilecek bir etken var mı? Diye baktırmalısınız. Eğer burada uyguladığınız tedaviden sonrada horlama devam ediyorsa horlamanın sebebinin araştırılması için sizi bir gece hastanede yatırarak tedavi edilir. Burada sorun bulunduktan sonra ona göre uygun bir tedavi şekli belirlenir.



