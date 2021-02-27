Hollanda Başkonsolosu: Türkiye aşılamayı daha iyi yapıyor!

Türkiye koronavirüse karşı başlattığı toplu aşılama sürecini başarılı bir şekilde yürütüyor. Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Türkiye'nin bu konudaki başarısına adeta övgüler yağdırdı.

Bolhuis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 91 yaşındaki annesinin aşılama konusunda karşılaştığı soruna dikkat çekti. 91 yaşındaki annesinin Hollanda'da ilk dozu yeni yaptırabildiğini aktaran Bolhuis, aşı olabilmek için annesinin hava şartları sebebiyle başka bir şehre gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Hollanda ile Türkiye'deki aşılama sürecini karşılaştıran Bolhuis, Türkiye'nin bu süreci çok daha iyi yürüttüğüne dikkat çekti.

Bolhuis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 91 yaşındaki annesinin Hollanda'da koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını ifade etti. Hava şartları sebebiyle annesinin aşı yaptırmak için 60 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir şehre gitmek zorunda kaldığını belirten Bolhuis, Türkiye'nin aşılamayı daha iyi yaptığını dile getirdi.

Haber kanalında Türkiye'yi övmüşlerdi

Hollanda'nın RTL Nieuws isimli kanalında, Türkiye'nin aşılama sürecine ilişkin başarısından bahsedilmişti. Sağlık Bakanı Koca da söz konusu haberi paylaşmıştı. Haberde, Türkiye'nin farklı noktalarında bulunan yaşlı insanlara koronavirüs aşısı uygulanması için ekiplerin tüm hava şartlarında çalıştığından bahsedilmişti. Koca, paylaşımında, Türkiye ile gurur duyulması için birçok sebebin mevcut olduğuna dikkat çekmişti.

Koca'nın paylaştığı görüntülere göre spikerler, Hollanda'da aşı merkezlerinden bazılarının olumsuz kış koşulları nedeniyle kapalı olduğuna işaret etmişti. Spikerler, Türkiye'de olumsuz kış şartlarında sağlık personelinin en uzak yerlerde bulunan vatandaşlara bile aşı yapmak için çaba harcadığını kaydetmişti. Söz konusu görüntülerde, Van'da görevli olan sağlık personelinin yaşlılara koronavirüs aşısı uygulamak amacıyla karlı yollardan geçerek köylere ulaştığı anlar gösterilmişti.

Türkiye'de aşılama tablosu

Türkiye'de bugün saat 15.40 itibarıyla açıklanan verilere göre şu ana kadar 8 milyon 528 bin 923 kişi aşılandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 6 milyon 861 bin 704 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyon 667 bin 219 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 1 milyon 310 bin 732 oldu. Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı 720 bin 786 olarak açıklandı. İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı ise 568 bin 864 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 9 bin 205 vaka tespit edilirken, 10 bin 282 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 649 olarak açıklandı.