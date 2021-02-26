Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü, Hocalı Katliamı Nasıl Gerçekleşti?

Hocalı Katliamı'nın üzerinden tam 29 yıl geçti, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği katliamda kadın, çocuk, yaşlı denmeden kan döküldü. Azerbaycan Başsavcılığı verilerine göre, 7000 kişinin yaşadığı Hocalda, 70 yaşlı, 106'sı kadın, 63 çocuk, 613 Azerbaycan vatandaşın hayatını kaybettiği acı katliamın üzerinden 29 yıl geçti.

Hocalı Katliamı Nedir?

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında yaşanan, Azerbaycanlı vatandaşların Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu bir halde zalimce öldürüldüğü olaya Hocalı Katliamı denir.

26 Şubat 1992 tarihinde Karabağ savaşı sırasında meydana gelen olayda, Hocalı kasabasında yaşayan sivil vatandaşlar Ermenistan tarafından acımasızca katledildi. Azerice’de Xocalı soyqırımı olarak bilinmektedir.

Hocalı Katliamı Nasıl Gerçekleşti?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği'nin içinde bulunan devletler kendileri bir yapı olarak meydana çıkmaya çalıştı ve o hengamede işler hiçte istenildiği gibi gitmedi. Ermeniler Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunarak, Azerbaycan'ın 1991'de Ablukaya alarak stratejik olarak çok önemli bir noktada olan Hocalıyı ele geçirmek istedi.

Aylar boyunca devam eden saldırı 25 Şubat 1992 günü Ermeni güçleri desteklenerek daha da yoğun bir hale geldi. Ermeniler o kara gecede Sovyet Rus ordusu ile birlikte her bir yandan saldırmaya başladı, Ermeni kuvvetlerinin gözü o kadar dönmüştü ki, işgal etmek onları durdurmadı ve Azeri sivillerini toplu şekilde acımasızca katletti. İşkence ile birlikte katliam gerçekleştiren Ermeniler 20 yüzyılın en katliamını yaptılar.

Azerbaycan Başsavcılığı verilerine göre, 7000 kişinin yaşamış olduğu Hocalı'da Civil 106 kadın, 70 yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Hocalı Katliamı'ndan 487 kişi ağır yaralanmış şekilde kurtulurken 1257 kişi Ermeni kuvvetleri tarafından esir alındı. Esir alınan 1257 kişiden, 150’sinden şimdiye kadar hiçbir şekilde haber alınamadı. Azerbaycan Parlamentosu 1994 yılında Hocalıda yapılan katliamı ‘’ soykırım’’ olarak ilan etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 20:10