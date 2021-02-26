Hocalı Katliamı, kara leke olarak tarihe geçti!

Ermeniler tarafından gerçekleştirilen ve insani değerlerin adeta görmezden gelindiği Hocalı Katliamı'nın üstünden tam 29 sene geçti. Dünya tarihinde çok sayıda savaş ve katliam yaşansa da Hocalı Katliamı, 20'nci yüzyıla kara bir leke olarak bırakıldı. Ermeniler tarafından yalnızca bir gece içerisinde yaşlılar, kadınlar ve çocuklar dâhil olmak üzere çok sayıda insan alçakça katledildi.

Hocalı'yı kuşatıp insanları kurşunladılar

Hocalı Katliamı 1992 senesinde gerçekleştirildi. Ermenistan'a bağlı silahlı birlikler, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı şehrini kuşattı. Söz konusu birlikler, Sovyetler Birliği'ne ait 366'ncı Motorize Piyade Alayı'nın desteğini aldılar. Hocalı şehrine tüm giriş-çıkışlar kapatıldı. Tanklar tarafından ateşe tutulan Hocalı şehri tamamen savunmasız durumda kaldı. Bunun üzerine Ermenistan'a bağlı silahlı birlikler, sivil veya asker fark etmeksizin bütün insanları katletmeye başladı.

Toplu şekilde öldürüldüler

Hocalı şehrinde yaşayan insanların çoğu, aileleriyle birlikte ormanlardan geçerken soğuk nehirlere girmek zorunda kaldılar. Ermeniler, Ağdam şehrine ulaşmak üzere olan söz konusu masum insanları kuşatarak toplu şekilde katlettiler. Bu insanların bir bölümü de Ermenilerce rehin alındı. Hain Ermeniler tarafından rehin alınan sivillerin büyük bir bölümüne ne olduğu hala tespit edilemedi.

İnsanların uzuvlarını kestiler

Ermeni silahlı birlikleri tarafından masum sivillerin burunları ile kulaklarının kesildiği ve gözlerinin çıkarıldığı görüldü. Alçak Ermeniler tarafından çocuklar, annelerinin önünde katledildi. Zırhlı araçların arkasında bağlanan yaşlılar ve kadınlar sürüklendi. Hamile kadınlar da hain Ermeniler tarafından süngülendi.

Ermenilerin acımasızlığı uzun bir süre devam etti. Ermeniler tarafından rehin alınan 1.275 insan hunharca işkenceye maruz kaldı. İşkenceye dayanamayan insanlardan bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da intihar etmek zorunda kaldı.

613 kişi katledildi

Hocalı Katliamı sırasında acımasız Ermeniler tarafından 613 Azerbaycan Türkü katledildi. Söz konusu kişilerden 70'inin yaşlı, 106'sının kadın ve 63'ünün de çocuk olduğu öğrenildi. 8 tane aile de tümüyle katledildi. 25 çocuk hem annesini hem babasını kaybetti. 130 çocuk da anne veya babasını kaybetti. Hocalı Katliamı'nda yaklaşık 1.000 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaybolan 150 kişiye ne olduğu hala bilinmiyor.

"En büyük katliam"

Hocalı şehrinde yapılanlar, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gerçekleştirilen en büyük katliam oldu. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), Ermenilerin eylemlerini "insanlık aleyhine suçlar" ve "savaş suçları" ile aynı seviyede gördüğünü bildirdi. 1994 senesinde Hocalı şehrindeki olaylar Azerbaycan Parlamentosu tarafından "soykırım" olarak nitelendirildi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) 20'yi aşkın eyaleti ile 17 ülke tarafından Hocalı Katliamı kınandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 10:08