Hızlı Tren Projesi start alıyor: Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek!

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, bilindiği üzere 2007 senesinde ortaya atılmış ancak bir süre ertelenmesine karar verilmişti. Başkent ile İzmir'i hızlı tren ağı ile birbirine bağlayacak proje için yeniden hamlede bulunulacağı öğrenildi. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin start alacağı ve 42 ay içerisinde bitirileceği ifade edildi. Fakat Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin beklenenden 6 ay önce hayata geçirilebileceği de belirtildi.

İlk önce Ankara-Afyon arası hizmet verilecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında öncelikle Ankara-Afyon arasının vatandaşların hizmetine sunulacağı ifade edildi. İkinci olarak Afyon-Manisa arasının hizmete açılacağı belirtildi. Son olarak da Manisa-İzmir arasının kullanıma açılacağı ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmış olacağı kaydedildi.

Yapım için 11.000 kişi istihdam edilecek

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin inşası için belirli bir seviyede istihdamın sağlanacağı, söz konusu projenin hayata geçirilmesinin ardından yeni bir istihdamın sağlanacağı bildirildi. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin inşa aşamasında 11.000 personelin görev yürütmesi bekleniyor. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesinin ardından İzmir, Manisa, Uşak, Afyon ve Ankara'nın ekonomik bakımdan canlılığının artacağı tahmin ediliyor.

3 büyük gar + 7 istasyon

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 adet büyük gar ve 7 adet istasyon inşa edileceği belirtildi. Söz konusu gar ve istasyonlar için de yeni bir istihdam sağlanacağı ifade edildi. Gıda tedarik sektörünün de Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin yaratacağı ekonomik canlanmadan faydalanacağı kaydedildi.

Karaismailoğlu ne demişti?

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara ile İzmir arasında yolculuk süresinin şu anda 14 saat olduğunu ancak söz konusu projenin ardından söz konusu sürenin 3 saat 30 dakika olacağını dile getirmişti.

Yüksek hızlı trenle Afyon'un İzmir, Ankara ve İstanbul'a bağlanacağı projeyle beraber 14 saat olan yolculuk süresinin 3.5 saate düşürüleceğini söyleyen Karaismailoğlu, böylece Afyon'un yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin önemli bir adım atılmış olacağını ifade etmişti.

Termal turizmde canlılık bekleniyor

Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de mevcut olan ekonomik durgunluğa Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin hareketlilik kazandıracağı ifade ediliyor. Söz konusu projenin hem inşaat lojistiğine canlılık kazandıracağı hem istihdam ortamını geliştireceği belirtiliyor. Öte yandan, Afyon için oldukça önemli olan termal turizmde de ciddi bir canlılık bekleniyor. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'yle beraber yeni otellerin de açılabileceğine dikkat çekiliyor. Afyon'da yeni istihdam ortamının ilk etkisinin görüleceği kaydediliyor.

İstanbul ile İzmir de bağlanacak

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin sona ermesinin ardından sadece Ankara ile İzmir değil, İstanbul ile İzmir de birbirine bağlanacak. İstanbul'dan harekete geçen bir vatandaş, ilk olarak 4 saatlik bir seyahat süresinin ardından Ankara'ya ulaşacak. Söz konusu vatandaş, daha sonra 3,5 saatlik seyahat süresinin ardından İzmir'e gelecek. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki seyahat süresi 7,5 saat olacak. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesinin ardından İstanbul'dan sabah harekete geçen bir vatandaş, termal tatil yapmak üzere öğlen Afyon'a ulaşabilecek veya İzmir'e gidebilecek.