Hindistan’da Sel Felaketi Yaşandı! 150 Kişinin Yaşamından Endişe Ediliyor

Hindistan’da korkutan bir olay meydana geldi. Nehir suyunun yükselmesi ile ani bir sel baskını yaşandı. Olayın Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde gerçekleştiği öğrenildi. Yerel haberlerde son dakika gelişmesi olarak Hindistan halkına bildirilen olayda yetkililer, vatandaşa dikkatli olun çağrısında bulundu. Yaşanan ani sel baskında hayatını kaybeden kişi sayısı henüz tam olarak bilinmezken 100 ile150 kişinin hayatından şüphe edildiği açıklandı. Buzulun erimesi bir felakete davetiye çıkardı. Yetkililer pek çok insanın ölmüş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti. Halkına dikkatli olmaları gerektiği hakkında çağrıda bulunan üst düzey yetkililer, bölge içerisinde arama kurtarma çalışmalarına başladıkları duyurusunu yaptı.

Hindistan’da gerçekleşen olayda büyük bir buzulun aniden parçalanması sonucunda Dhauli Aganga Nehri'ne düşen buzul suyun yükselmesine sebep olarak gösterildi. Buzulun parçalanarak nehre düşmesi suyun yüksekliğini arttırırken Hindistan’da meydana gelen bu olay ani bir sel baskınına sebep oldu. Yaşanan ani sel baskını zarar verdi. Nehir üzerinde yer alan baraj üzerinde görülen etkiler ile yetkililer olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Hindistan’da yaşanan olay yerel haberlere konu oldu.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan dağlık Chamoli bölgesinde korkunç bir olay gözlemlendi. Buzulların erimesi bir sel felaketine sebep oldu. Barajın zarar görmesi üzerine olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladığını açıklayan yetkililer konu ile ilgili olarak barajın sel sularına engel olamadığını ve baraj çevresinde bulunan evlerin de zarar gördüğünü yaptıkları açıklamada belirtti. bölge yetkilileri Ganga Nehri yakınına giderek Nehir çevresinde evleri olan vatandaşlara dikkatli olun uyarısında bulundu Haber ajanslarında son dakika gelişmesi olarak yazılan sel felaketi hakkında en az 100 kişinin hayatını kaybetmesinden endişeleniyor uttarakhand eyaletinin üst düzey yetkilileri yaşamını yitiren insan sayısına tam olarak bilemedikleri açıklarken 100 ile 150 kişi olabileceği konusunda yorum yaptı