Hilal Kaplan Habertürk’e Canlı Yayında ‘FETÖCÜ’ Dedi, Bakın Neler Oldu!

Habertürk’te yayınlanan Enine Boyuna adlı programda Hilal Kaplan, adının geçtiğini belirterek Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yayına katılmak istediğini söyledi. Aşağıdaki paylaşımı yaptı:

Hilal Kaplan ne söyledi?

Programa bağlanan Hilal Kaplan, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Adımın geçtiğini öğrendim. 1 saattir bekliyorum. Öncelikle burada bir mizansen var. Habertürk’te genelde bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bakın insanlara bazı şeylerde insanların ismini anmadan önce, önce kendinize bir bakacaksınız. Hülya Hökenek, siz, Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı’yla bağlantınız nedeniyle de şu an HaberTürk’tesiniz. Bunun üzerinden de halen daha programlarınızda, bu geçmişinizi görmeden insanları… Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var. Siz böyle birisiniz. İkincisi, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz’ın FETÖ konusunda, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan, ve şöyle diyen, ‘Türkler ile Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır’ diyen sözleri var. Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015’te “Cemaatin bankasına el koy, cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de” gibi böyle tweetleri var; “Ekrem Dumanlı’nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok. Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması anti-demokratik, KanalTürk kanalına yapılan müdahale Ortaçağ zorbalığıdır, halkın haber alma hakkının katlidir, utanç verici.” Bylock meselesinde biliyorsunuz, Amerika’ya gitti, ne düğü belirsiz FETÖ’cüyle görüştü, Bylock’u aklama çalışmaları var. Daha sayabilirim, çoğaltabilirim. Madem böyle konuşacaksınız rahat rahat arkamızdan, seyircinin sizin hakkınızdaki bazı şeyleri de bilmesi gerekiyor bence.

Habertürk için FETÖ suçlaması

Kaplan, aşağıdaki ifadeleri kullanmasının ardından yayından alındı:

HaberTürk’le ilgili söyleyeceklerim de çok. Bakın, 17-25 Aralık’a kadar HaberTürk’te programa katılmış birisi olarak söylüyorum, 17-25 Aralık’ta inanılmaz bir dönüş yaşadı HaberTürk. Ve hatta biliyorsunuz, HaberTürk Zaman gazetesinden sonra en çok CV’sinde, gazetesinde FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ‘gazeteci’ olan yayındır. Aynı zamanda kanalın sahibinin ‘Hocaefendiyi kırmayalım’ şeklinde söylediği sözleri hatırlatırım. HaberTürk’ün Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz’ü evinde saklayıp ona yardımcı olan birisidir. … İtibar suikastı değil ki. HaberTürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ’den tutuklu. Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz’ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan HaberTürk gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz’ün bacanağı oluyormuş. Daha çok şeyler söyleyebilirim. İtibar suikastı yapmıyorum, bunların hepsi bilinen gerçekler. Ben cevap hakkımı kullanacağım.

İsmail Saymaz, Hilal Kaplan’a sert çıktı

Saymaz, Kaplan’ın yayından alınmasının ardından “Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp çözüm süreci bitince asker posalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan Taraf gazetesinin tetikçisi. Ben bu stüdyolarda cemaatçilere karşı konuşurken gıkını çıkaramıyordu Hilal Kaplan. Ben İlhan Cihaner’i, Hanefi Avcı’yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim ki? Kim olabilir? Hilal Kaplan Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Utanmadan şimdi o geçmişini sileceğini sanıyor. PKK ile ilgili övgü dolu tweetleri cirit atıyor Twitter’da. PKK’yla Öcalan’la ilgili.” dedi.