Hibrit Eğitim Nedir? Üniversite Hibrit Eğitimi Sistemi Nasıl Uygulanacak?

Salgın nedeniyle uzun zamandır gerek küçük sınıflar gerekse üniversite öğrencileri uzaktan eğitim ile online olarak derslere katılmaktaydı. Neredeyse 1 yıldır uzak kaldığımız sınıflara olan özlem ise giderek artmakta. Bu salgın sürecinde her ne kadar MEB’e bağlı okullarda belirli sınıflar da yüz yüze eğitim yapılsa da üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim yapılamamıştı. Bahar döneminin gelmesiyle birlikte de birçok üniversite Hibrit eğitime geçmeyi düşündüğünü ya da geçeceğini açıkladı. Hatta YÖK öğrencilere uyguladığı ankette bile Hibrit eğitim sistemi modeline karşın görüşleri aldı. Peki birçok üniversitenin ve profesörün konuştuğu Hibrit eğitim sistemi, Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim sistemi üniversiteler de nasıl uygulanır sizler için detaylarını haberimiz de yazdık.

Hibrit Eğitim Nedir? Hibrit Eğitim Modeli Nedir?

Hibrit eğitim sistemi ise birçok öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafındansa ülkemizde Hibrit eğitim modeli TBMM’de 23 Temmuz tarihi ile tamamlanmıştı. Bu sistemde öğrencinler derslerinin bir kısmını (online eğitim) uzaktan eğitim ile alırken derslerinin bir kısmını ise yüz yüze geleneksel eğitim ile almaktadır. Yani bir diğer anlamıyla Hibrit eğitim modeli, seyreltilmiş eğitim- öğretim modeli diyebiliriz.

Üniversiteler Hibrit Eğitim Modeli Nasıl İşleyecek?

Hibrit eğitim modeli ise üniversiteler de yapılan açıklamalar sonrasında gündeme oturdu. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından gelen ortak bildiriye göre üniversiteler Hibrit eğitim modeline geçebilecek. Yani öğrenciler yarı zamanlı olarak sadece uygulamalı dersler ya da eğitim kurumu tarafından belirlenen dersler için okula gelecek ve yüz yüze eğitim alacaklar. Teorik dersler içinse öğrenciler yine online eğitim (uzaktan eğitim) sistemiyle öğrenimlerine devam edecekler. Ülkemizde ise birçok üniversite için Hibrit eğitim sistemi gündemde.

Karışık eğitim modelinde ise öğrenciler hem geleneksel eğitimden (yüz yüze eğitim) hem de online eğitimden (uzaktan eğitimden) yararlanacak. İki eğitim modelinin harmanlanmış bir hali olacak Hibrit sistem.

Üniversite öğrencileri tarafından sorulan ve merak edilen bir diğer soru ise Hibrit modelin uygulanacağı bölümler. Gelen açıklamalara göre Hibrit modelin şu an için her bölüme uygulanması gündemde değil. Fakat yine de son karar korona virüs salgının seyrine göre YÖK ve Üniversitelerin olacak.

Şu an gelen bilgilere göre ise Süleyman Demirel Üniversitesinde uygulamalı derslerin ağırlık olduğu (genellikle sağlık alanları) tıp, diş hekimliği, güzel sanatlar, spor ve ilahiyat fakültelerinde Hibrit eğitim modeline geçilebilir. Yine gelen açıklamaya göre lisansüstü eğitimde de sosyal ve fen bilimleri, sağlık bilimle ve güzel sanatlar bölümünde Hibrit modelin uygulanması gündemde.

İstanbul üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından gelen son bildiriye göre ise 4, 5 ve 6.sınıf öğrencileri için de Hibrit eğitim modeli gündemde.

Üniversite ise bu eğitim modeli veterinerlik, sağlık bilimleri, hemşirelik ve spor bilimleri için uygulamayı düşünüyor.

Her üniversite ise kendi için ayrı bir açıklama yapacak. Fakat Hibrit eğitim sisteminin daha çok sağlık ve spor bilimlerinde uygulanması ön görülmekte.

Hibrit Eğitim Modeli Dünyada Kullanılıyor Mu?

Hibrit eğitim modeli ise salgının da etkisiyle birçok ülkede görülmekte. Amerika, İngiltere, Almanya’nın yanı sıra Kanada gibi ülkeler de Hibrit eğitim sistemi kullanılıyor.