Hesaplarınızı Kontrol Edin! 735 TL Ek Ödeme Hesaplara Geçti!

TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 Aralık ayı enflasyon oranı, aynı zamanda yıllık bazda enflasyon oranının da belirlenmesini sağladı. Bu durum tüm emekli maaşlarının ve memurların alacağı zam oranlarının da ortaya çıkmasına neden oldu. Devlet memurları, geçici personeller, sözleşmeli çalışanlar, memur emeklileri gibi geniş bir kesimin alacağı maaş zammı oranı, geçtiğimiz altı ayın enflasyon oranlarına bağlıydı. Buna göre memur emeklileri için en düşük 114 lira, en yüksek 735 lira ek ödeme yapılacak.

Memurlar ve emekliler olmak üzere, milyonlarca kişi, 2021 Ocak ayında gelecek olan maaş zamlarını merakla bekliyorlardı. Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmalar, en çok memur ve emekliler üzerinde etkili olmuştu. Bu sebeple bu yıl yapılacak maaş zamları da ayrı bir önem kazandı. 2020 Aralık ayı enflasyon oranı belirlenince, memur ve emeklilerin maşlarına yapılacak zamlarda belli oldu. Aynı zamanda memur emeklilerinin alacağı ek ödemelerde bu zamdan etkilendi.

Ek Ödemelerde Zamlandı

Buna göre memur emeklilerinin her ay düzenli olarak aldığı ek ödeme miktarları, en düşük 114 TL ve en yüksek 740 TL olarak ödenecek. Memur emeklileri yüzde 7,36 zamlı olarak alacakları Ocak ayı maaşlarının yanında, ek ödemelerini de zamlı olarak alacaklar. Bu zamlar 2021 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli olacak, Bu yıl ikinci maaş zammı Temmuz-Aralık ayı dönemini kapsayacak ve Temmuz ayında yapılacak.

Memur Emeklileri Yüzde 4 Enflasyon Farkı Alıyor

Memur emeklileri için daha önce yapılmış toplu sözleşmede, enflasyon farkı oranı da bulunuyor. Bu toplu sözleşmede memur emeklilerin alacakları yeni yıl zammı %3. Bunun yanında son altı aylık enflasyon oranının yüzde 4’ ü aşması durumunda, aşan kısım bu yüzde 3 üzerine ekleniyor. Bu hesaplamayla 2020 Temmuz-Aralık dönemi enflasyonunun TÜİK verileriyle yüzde 8,36 çıkmasıyla, memur emeklileri için geçerli olan zam oranı da yüzde 7,36 oldu.

Bu Hesaba Göre Ek Ödemeler Ne Kadar Olacak?

2021 yılı Ocak-Temmuz dönemi memur emekli maaş zammı oranı yüzde 7,36 olarak belirlendi. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı 2 Bin 860 liraya çıktı. Bunun yanında alınan ek ödemelerde zamlandı ve en düşük 114 lira ile en yüksek 740 lira arasında değişen ek ödemelerde, emeklilere Ocak ayında ödenecek.