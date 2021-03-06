HES Kodu Sorulan Karadenizli Adamın Yaptığı Pes Dedirtti

Kendilerine özel çözüm yöntemleri ile tanınan Karadeniz insanı, yine ilginç bir tavır ile düşünce yapısını gözler önüne serdi. Trabzonlu 50 yaşındaki Muhammed Memiş isimli vatandaş HES kodu sorgulaması için farklı yöntem denedi. Gittiği her yerde kod sorgulaması yapılmasından sıkılan adam, çözümü montunun arkasına HES kodu yazan bir kağıt yapıştırmakta buldu.

Yolda 50 yaşındaki Trabzonlu adamı görenler önce tebessüm etti ardından cep telefon kameralarını açıp bu anı görüntüledi. Montunun arkasına HES kodunun yazılı olduğu bir kağıdı yapıştıran adam çevresindekileri şaşırttı. Memiş, yolda yürürken fotoğrafının çekilmesinden ise rahatsızlık duymadığını belirtti.

50 yaşındaki Muhammed Memiş, gittiği her yerde kendisine HES kodu sorgulaması yapıldığından bahsederken o numaraları aklında tutmasının mümkün olmadığını söyledi. Son günlerde hastaneye gidip gelmekte olan Memiş, büyük alış veriş merkezlerine gittiğinde de aynı sorun ile karşılaştığından yakındı. Telefonunu sürekli çıkartıp bakmanın zor olduğunu söyleyen Trabzonlu adam, aklına bu fikrin geldiğini açıkladı. Bir kağıdın yarısına HES kodunu yazıp montunun arkasına yapıştıran vatandaş, bu davranışı ile herkese örnek olmak istediğini söylüyor. Çoğu insanın HES kodunu bilmediği için gittiği yerlerden geri döndüğünü ifade eden Memiş, insanların böyle davranmasına üzüldüğünü belirtiyor.

Yolda yürüyüşe çıktığı sırada sırtında yazılı olan HES kodunu görenlerin kendisini fotoğrafladığını anlatan Muhammed Memiş, insanların bu durumu sıcak karşıladığını açıklıyor. Artık her yere HES kodu ile giriş yapılmasının mümkün olduğunu belirten vatandaş, sabahtan akşama kadar sırtında HES kodu yazılı kağıt ile dolaştığını ve bu durumda bir sakınca görmediğini ifade etti.

Bu yöntemi yalnızca kendisinin uyguladığını düşünen 50 yaşındaki adam, alışveriş merkezlerine gittiği zaman arkasını dönerek görevlilere kodu okuttuğunu açıklıyor. HES kodunu aklında tutamadığını ve telefonundan da arayıp bulmanın zor olduğunu açıklayan 50 yaşındaki Trabzonlu Muhammed Memiş, zaman kazanmak adına böyle bir yöntem bulduğunu söyledi. Bu davranışı ile sırada olan diğer insanları da bekletmediğini açıklayan Memiş, HES kodu sorgulaması ile ilgili bulduğu çözümü diğer vatandaşlara da tavsiye etmekte.