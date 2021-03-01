HES Kodu Neden Gelmiyor? HES Kodu Alma Nasıl Yapılır, HES Kodu Nasıl Alınır?

Herkesin malumu olduğu üzere hepimizin hayatı son bir yıldır bambaşka bir çizgide ilerliyor. Zira 2020 yılının Mart ayında doğrudan ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ve salgının hemen ardından gelen pandemi süreci, yaşantımıza dair pek çok şeyi değiştirmiştir. Somut şekilde son bir yıldaki değişimlere örnek verilecek olursa pandemi sürecinin en başlarında yani 2020 yılın ilkbahar aylarında birçok mekan ve işletme kapalıydı. 2020 yılının yaz ayları itibariyle kapalı olan işletmeler belirli bir düzen içerisinde açılmaya başladı. Ancak bizler bu işletmelere, mekanlara, devlet dairelerine ya da AVM’lere girmesi eskisi gibi rahatça ve kontrolsüzce giremiyor olduk. Tüm bu mekanlara girmek için “HES kodu” alınmaya başlandı.

Vatandaşlar, HES kodu talep edilen yerlerde kullanmak üzere Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-devlet’ten veya SMS yoluyla HES kodu almaya çalışıyor. Fakat pek çok kişi HES kodu almaya çalışmasına rağmen “HES kodu gelmiyor” serzenişinde bulunuyor. Haberimizin devamında HES kodu gelmiyor diye sitem eden okuyucularımıza HES kodu işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz.

HES KODU ALMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle bilinmelidir ki HES kodu birkaç yerden alınabilmektedir. Bunlardan birisi e-devlet’tir ve en sorunsuz alınabilen yollardan biridir. Şayet şahsınıza ait e-devlet şifreniz varsa oldukça pratik şekilde e-devlet HES kodu sekmesinden kodunuzu alabilirsiniz.

E-devlet şifrenizin olmaması durumunda telefonunuzdan SMS yani kısa mesaj göndererek de HES kodu alabilirsiniz. SMS yoluyla HES Kodu alabilmek için mesaj bölümünü açın HES yazın boşluk bırakın TC’nizi yazın boşluk bırakın nüfus cüzdanı seri numaranızın son 4 hanesini yazın boşluk bırakın ve son olarak da HES Kodu kullanım süresinizi yazın ve 2023’e gönderin.

Yukarıdaki SMS anlatımını karmaşık bulanlar için örnek SMS: HES 1345908986 12334 10 (2023’e yollayın)

SMS yoluyla HES kodu almaya çalışan vatandaşlar genellikle HES kodlarının gelmediğini söylemektedir. Sistemde sıklıkla takılmalar olabiliyor, bu sorunu çözmek için telefonunuzu açıp kapatabilirsiniz ya da tekrar SMS gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Hayat Eve Sığar adındaki uygulamayı indirerek kolayca anında HES kodu alabilirsiniz.