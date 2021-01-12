HES Kodu Nasıl Alınır? İstanbulkart HES Kodu Ekleme Nasıl Yapılır?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de İstanbul’da 15 Ocak’tan itibaren toplu taşımalarda zorunlu HES kodu kullanımı oldu. Alınan kararla birlikte, 15 Ocak tarihine kadar HES kodunu bireysel İstanbulkart ile eşleştirmeyen kişilerin İETT toplu ulaşım araçlarını kullanmasına izin verilmeyecek. HES kodunu İstanbulkart’a tanımlaması işlemi Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS veya e-devlet yolu ile gerçekleştirilecek.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

HES kodunu İstanbulkart’ına tanımlamak isteyen vatandaşların öncelikle HES kodu olması gerekiyor. Hayat Eve Sığar üzerinden veya SMS yolu ile alınan HES kodunu, kişisel bilgilerini ve telefon numarasını https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresine girdikten sonra İstanbulkart’ını HES kodu ile başarılı bir şekilde eşleştirmiş olacaktır.

HES kodunu İstanbulkart’a tanımlamak için İstanbulkart Mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz. İstanbulkart Mobil uygulamasını telefonuna indiren vatandaşlar, uygulamadaki yönlendirmeleri takip ederek İstanbulkart’ı ile HES kodunu kolayca eşleştirebileceklerdir.

SON GÜN 15 OCAK 2021

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara göre, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İstanbulkart’ına HES kodu tanımlaması yapmamış olan vatandaşların kartı iptal olacak ve toplu taşıma kullanamayacaklar.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulamayı indirdikten sonra "HES kodu işlemleri" bölümüne tıklayıp "HES kodu oluştur" butonuna basmalısınız. Uygulama sizden kodun kullanım süresini seçmenizi isteyecektir. Tekrar tekrar HES kodu almakla uğraşmak istemiyorsanız “süresiz” olarak seçmenizi öneririz. Gerekli seçimin yapılmasının ardından başarılı bir şekilde HES kodu oluşturmuş olacaksınız.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES kodu almak isteyen vatandaşlar SMS göndererek de kolay bir şekilde alabilirler. SMS yöntemini kullanarak HES kodu almak için telefonunuzun kısa mesaj bölümüne girin. Mesaj yazma ekranına HES yazıp aralarında birer adet boşluk bırakıp T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kodun geçerli olmasını istediğiniz gün sayısını yazıp 2023’e SMS atın. Eğer kod kullanım süresini belirtmezseniz HES kodunuzun geçerlilik süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

Örnek HES Kodu SMS’i

30 gün geçerli HES kodu almak için: HES 1234567890 1234 30

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

E-devlet’e giriş yaparak da HES kodu almanız mümkündür. e-Devlet’e girdiğinizde Sağlık Bakanlığı HES Kodu Üretme ve Listeleme bölümüne tıkladığınızda kolayca HES kodu üretebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bu sekme üzerinden; yarattığınız HES kodunu silebilir ve daha önceden oluşturduğunuz HES kodunuzu sorgulayabilirsiniz.