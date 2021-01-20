Herkesin Faturası Ödenecek! Ödenmeyen Fatura Kalmayacak

Ancak açıklanacak olan sistem benzeri uygulamalar sayesinde vatandaşlar da ihtiyaç sahiplerine el uzatabilmektedir. Özellikle;

Salgından maddi olarak etkilenenler,

İşsiz kalanlar,

Maddi sıkıntı yaşayanlar,

Faturalarını ödemekte zorlananlar yardımlardan istifade edebilmektedir.

Yardımların farklık türlerde olması yardım şartlarını da değiştirebilmektedir. Bundan kaynaklı olarak genel yardım şartlarından ziyade özele indirilerek araştırma yapılmalıdır. Böylelikle yardım edecek olanlar da yardım talep edecek olanlar da sistemsel sıkıntılar yaşamayacaklardır.

Devletten Fatura Yardımı

Askıda fatura uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmış bir uygulamadır. Özellikle asgari ücretle çalışanlar normal şartlar altında bile faturalarını ödeme açısından sıkıntı yaşamaktadır. Bu kesim salgından ilk etkilenenlerden biridir. Bireyler işlerine ara vermek zorunda kaldıkları için faturalarını da ödeyemez hale gelmiştir. Bazı kesimler ise salgınla birlikte doğrudan işsiz kalmışlardır. Askıda fatura sayesinde;

İSKİ

İGDAŞ faturaları farklı kimseler tarafından ödenebilecektir.

Devlet sistemleri ve belediye desteği ile hayata geçirilen proje binlerce insan tarafından kullanılmaktadır. Üstelik fatura ödemelerini yapacak kişilerin İstanbul’da ikamet etmelerine gerek de bulunmamaktadır. Sistem tamamen online olarak sürdürülmektedir. Böylelikle ödemeler internet bağlantısı olan herhangi bir konum üzerinden güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Askıda Fatura Uygulaması

Salgın yüzünden faturalarını ödeyemeyenler Askıda Fatura Uygulaması sayesinde bu sorunlarını geride bırakabileceklerdir. Uygulamanın ne kadar devam edeceğine yönelik açıklamalar gelmiş değildir. Ancak beklentiler, salgının yerini normal yaşama bırakana kadar devam etmesi yönündedir. Fatura ödemelerinde;

Su

Doğalgaz ana başlıkları dikkat çekmektedir.

Askıda Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar şimdilik bu alanda ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilmektedir. Ancak devletin hali hazırda devam eden alternatif fatura yardımları da bulunmaktadır. Örneğin ihtiyaç sahipleri ilgili kurumlara başvuru iletimi gerçekleştirerek elektrik fatura yüklerini azaltabilmektedir. Zira devlet, başvuru incelemelerinden sonra hanedeki kişi sayısına göre fatura ödemelerinin bir kısmını üstlenmektedir. Faturalar PTT’den ödenmesi halinde indirimli olarak açıklanmaktadır.

Askıda Fatura da güncel olan sosyal yardım paketlerinden biridir. Bu neden yüzünden diğer sosyal yardım paketlerinde olduğu gibi başvuru sistemi üzerinden çalışmaktadır. Vatandaşların başvurularını iletmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir. Burada Askıda Fatura başvuru sistemi herkese açık olarak yayımlanmaktadır.

Fatura ödeme başvurusu yapmak isteyenler yani askıya fatura bırakmak isteyenler başvurularını online olarak tamamlayabilmektedir. Online başvurularda kişilerden bir form doldurmaları istemektedir. Kimlik bilgilerine ek olarak fatura bilgileri de formdaki yerini almalıdır. Bilgilerin hem eksiksiz hem de doğru olması çok önemlidir. Gerekli olan kontroller yapıldıktan sonra “askıda fatura bırak” butonuna basılmalıdır. Böylelikle başvuru süreci tamamlanmış olmaktadır.

Askıda Fatura Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Askıda Fatura sisteminde temel amaç ihtiyaç sahipleri ve hayırseverlerin buluşturulmasıdır. Belediyelerin sisteminde zaten ihtiyaç sahibi ailelerinin temel dökümleri yer almaktadır. Bundan ötürü askıya fatura bırakan vatandaşlar otomatik incelemelerden geçirilmektedir. İhtiyaç sahibi olduğu kesinleşen bireylerin ilanları yayımlanmaktadır.

Hayırseverler bu sayede askıda fatura ödemesi yapmaları halinde yardımlarının geçekten ihtiyaç sahiplerine gittiğinden emin olabilmektedir. Sistem aylık olarak kendini yenileyecektir. Bundan kaynaklı olarak inceleme ve analizler güncel bir şekilde devam edecektir. Özellikle;

Sigortalı bir işi olmayanların,

Düzenli geliri bulunmayanların,

Salgın yüzünden işsiz kalanların fatura ödemelerinin yapılmasına öncelik tanınacaktır.

Uygulamanın kısa süre içerisinde milyonlar tarafından desteklendiği görülmektedir. Bu da yeni faturaların askıya alınmasını gündeme getirmektedir.