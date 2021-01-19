Herkese müjde! Faturalarda Yeni Dönem! Yüzde 40 Daha Az Ödenecek

Elektrik faturaları her dönem vatandaşların ilk sorunlarından biri olarak görülmektedir. Pek çok birey faturalarının olması gerekenden daha yüksek seyirde geldiğinden bahsetmektedir. Ancak yaşanan salgın sonrasında;

İşyerlerinin kapatılması,

Kişilerin maaş alamamaları,

Temin edilen gelirin giderden fazla olması fatura sorunlarının daha da büyümesine neden olmuştur.

Bu kapsamda sadece evler için değil işyerleri için de fatura sorunları büyümüştür. Pek çok esnaf işyerlerini açamadıkları için faturaların yanı sıra kiralarını ödeme konusunda da sıkıntı yaşamıştır. Devlet, salgın önlemlerinin ekonomik etkilerinin olduğunun farkındadır. Bu neden yüzünden gerek kira ödemelerinde gerek fatura ödemelerinde vatandaşlara alternatif yardımlar yapılmaktadır.

Serbest Tüketici Sayısı Artacak!

Elektrik faturalarında abonmanlık genellikle otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Tüketiciler de faturalarını elektrik tedarikçilerinin gönderdikleri rakamlar üzerinden ödemektedir. Serbest tüketiciler için durum tamamen farklıdır. Çünkü bu kesimde yer alanlar elektriklerini hangi firmadan alacaklarına kendileri karar vermektedir. Böylelikle avantajlı fatura gönderen firmalar kendini gösterebilmektedir.

2021 yılı itibari ile faturası 75 TL üzerinde olanlar serbest tüketici olmaya hak kazanmış kabul edilmektedir. Resmî kurumlar, rakamların 75 TL’ye çekildiğini doğrulamıştır. Böylelikle 2021 yılı içerisinde yaklaşık olarak 2,7 milyon abonenin serbest tüketici olması beklenmektedir. Serbest tüketici sayısının artması otomatik olarak tasarruf oranının da artması anlamına gelmektedir.

Serbest Tüketiciler Elektrik Faturalarını Daha Az Ödeyecek!

Tüketicilerin tedarikçileri seçmelerini,

Tüketicilerin cayma hakkından istifade edebilmelerini,

Tedarikçilerin daha kaliteli hizmet sunumu yapabilmesini mümkün kılmaktadır.

elektrik faturalalarını yönlendirme gibi artılara sahiplerdir. Özellikle büyükşehirlerde elektrik tedarik eden firma sayısı oldukça fazladır. Rekabet, firmaların elektrik temininde farklı rakam ve kampanyalar sunmalarına neden olmaktadır. Serbest tüketiciler rakamları takip ederek kendilerine en uygun olan firmadan elektrik temin edebilmektedir. Bu sistem;

Görüldüğü üzere serbest tüketici alt limitlerinin 75 TL’ye çekilmesi oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Ancak faturası her 75 TL ya da üzerinde gelen abonmanlar doğrudan serbest tüketici olamamaktadır. Serbest tüketici konumuna erişim sağlayabilmek için bireysel olarak başvuru iletimlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Elektrik Faturası Nasıl Düşürülür?

Vatandaşların serbest tüketici olmadan da düşük elektrik faturası temin etmeleri mümkündür. Bunun için pek çok farklı yöntem olduğundan bahsedilmektedir. Üstelik alınacak küçük önlemler faturaların otomatik olarak aşağılara çekilmesine katlı sağlayacaktır.

Tasarrufla faturaların azalması mümkündür. Ancak tasarruf edilmesi demek vergi oranlarının düşürülmesi demek değildir. Elektrik faturaları dikkatli bir şekilde incelendiğinde ana harcama miktarı ile vergi miktarlarının ayrı olduğu fark edilecektir. Vatandaşlar tüketim bedellerinden sonraki alanlarda indirim elde edebilmek için muhakkak abonmanlıklarını değiştirmelidir. Abonmanlık tercih hakkı ise sadece serbest tüketicilere verilmiştir. Siz de tedarikçi firmalardan kaynaklanan ek ödemeleri aza çekmek için başvurularınızla birlikte serbest tüketici olabilirsiniz.

Elektrik Tasarrufu ile %40 Daha Az Fatura Ödeyin

Elektrik faturasında %40 indirim ya da az rakam görebilmek için genel tasarruf sistemlerinden istifade etmek yeterli olacaktır. Bu bağlamda mevsime dikkat edilmesi önemlidir. Bilindiği üzere kış aylarında pek çok evde kombi çalışmaktadır. Kombi de otomatik olarak elektrik faturalarının daha yüksek gelmesine neden olmaktadır. Genel elektrik tasarrufu yapmak isteyenlerin;

Televizyon,

Bilgisayar,

Şarj aleti,

Tablet ya da benzeri aletleri prizden çekmeleri önerilmektedir.

Pek bilinmemesine karşın prizde boş duran şarj aletleri de enerji harcamaktadır. Aynı şekilde televizyonları kumandadan kapamakla prizden çekmek arasında belli farklar bulunmaktadır. Aydınlatma gereçlerinin tasarruflu olanlarının tercih edilmesi halinde de faturalarda değişim yaşanacaktır. Pek çok ampul otomatik olarak enerji tasarrufu yapmaktadır.