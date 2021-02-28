Hemşire 5000 bebeği değiştirmiş!

Zambiya'da ölüm döşeğindeki emekli hemşire, hastanede çalıştığı yıllar içinde sadece "zevk" için 5000'den fazla bebeği değiştirdiğini itiraf etti. Yıllarca çalıştığı hastanede doğum yapan anneleri ve aileleri uyaran Elizabeth Bwalya Mwewa isimli emekli hemşire, "Lusaka Üniversite Eğitim Hastanesi'nde (UTH) doğum yapan tüm anneler ve orada dünyaya gelmiş tüm bebekler... Değiştirdiğim bebekler sizin olmayabilir. Yıllarca anne ve baba dediğiniz insanlar sizin anneniz ve babanız olmayabilir. Herkes kendi ten rengine ve çocuklarının ten rengine baksın. Annenin ten rengi açık ama çocuğun ten rengi koyu ise, muhtemelen değiştirdiğim bebeklerden biridir." uyarısında bulundu.

Zambiya'da ölüm döşeğindeki emekli hemşire, Zambiya gazetesi Zambian Observer muhabirine yaptığı açıklamada, hemşirelik görevinin 13 yıl sürdüğünü ve 1983-1995 yılları arasında en az 5000 bebeğin yerini değiştirdiğini belirterek, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan Üniversite Eğitim Hastanesi (UTH)'nde bu yıllar arasında doğum yapan tüm anneleri ve bu yıllar arası doğan ve bugün genç olan tüm bebekleri uyardı.

"Herkes bir kendi tenine, bir de ailesinin tenine baksın!"

Emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa şunları anlattı:

"Günahlarımı Tanrı'nın huzurunda, yaptıklarımdan etkilenenlerin huzurunda, özellikle de çalıştığım yıllarda UTH'de doğum yapan tüm annelerin huzurunda itiraf ediyorum. Ölüm döşeğindeyim ve Tanrı'yı yeni buldum. Ölüm döşeğinde yeniden doğdum. Bunları saklamamam gerekiyor. Saklayacak da hiçbir şeyim yok. Lusaka Üniversite Eğitim Hastanesi'nde doğum servisinde görev yaptığım 1983-1995 yılları arasında 5 binden fazla bebeğin yerlerini değiştirdim.

Çocuklarınıza iyice bakın! Ailenizde herkesin ten rengi koyu fakat çocuğunuzunki açıksa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilir. Gerçekten çok üzgünüm. Binlerce kadının, biyolojik olarak annesi olmadıkları bebekleri emzirmesine ve yıllarca büyütmelerine sebep oldum. Bu yüzden cehenneme gitmek istemiyorum, çok korkuyorum. Bu çok zor biliyorum ama beni affedin. 1983-1995 seneleri arasında Lusaka Üniversite Eğitim Hastanesi'nde doğmuşsanız, ebeveynleriniz biyolojik anne ve babanız olmayabilir.

Çok üzgünüm. Tüm bunları keyif için yaptım. Bebekleri değiştirmekten zevk alıyordum. Şimdi düşündüğümde böyle bir şeyi nasıl yaptığıma inanamıyorum. Bebekleri değiştirmeyi alışkanlık edinmiştim."

Hem yalanladı hem soruşturma yapıyor!

Diğer taraftan GNC de (Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi) bir açıklama yaparak "UTH'de Elizabeth Bwalya Mwewa isimli hiçbir hemşire ya da ebenin çalışmadığını" bildirdi. Açıklamanın asılsız olduğunu belirten GNC'nin olaya dair soruşturmayı sürdürmesi dikkat çekti!