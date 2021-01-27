Hem hâkimlere hem savcılara sosyal medya kısıtlaması!

Hukuk reformu kapsamında hazırlanan taslak metnin ayrıntıları kesinlik kazanmaya başladı. Söz konusu taslak metin, reformlara ilişkin çalışmaları koordinasyon halinde gerçekleştiren bakanlıklar ve AK Partili (Adalet ve Kalkınma Partisi) kurmayları tarafından hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne getirilen taslak metnin, Şubat ayında yine Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Sosyal medyada aktif olamayacaklar

Hukuk reformu kapsamında hem hâkimlerin hem de savcıların sosyal medya platformlarını kullanmalarına kısıtlama getirileceği öğrenildi. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) hâkimlerin ve savcıların sosyal medya platformlarını aktif kullanmalarının uygun olmadığını dile getirdiler. Söz konusu kurmaylar, hâkim ve savcıların basının önünde kullanamayacağı ifadeleri sosyal medya platformlarında paylaşmamaları gerektiğini ifade ederek, dışarı suç niteliği taşıyan eylemlerin sosyal medya platformlarında da suç niteliği taşıdığını belirttiler.

Bakan Gül'den sosyal medya tepkisi

Adalet Bakanı Gül, kendisine sosyal medya platformları üzerinden tutuklama veya tahliye siparişinde bulunanlara seslendiğini belirterek, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ifade etmişti. Bakan Gül, Türkiye'de yalnızca yasaların ve usullerin geçerli olduğunu kaydederek, bu durumdan hoşnut olmayan kişilerin itiraz edebileceklerini, fakat yargıya parmak sallama yetkisine sahip olmadıklarını söylemişti.

Gül, Adalet Bakanı olarak işleyişe hiçbir şekilde müdahalede bulunamayacağını belirterek, hâkim ya da savcı cübbesine sahip olmadığını ifade etmişti. Görevi boyunca cübbe giymediğini aktaran Gül, bundan sonra da giymeyi düşünmediğini söylemişti.

Gül, yasalardan memnun olunmaması durumunda eleştirilmesi gerekenin "yasayı yerine getiren hâkim" değil, "yasanın kendisi" olduğunu kaydetmişti. Meclis'in uygun bulmadığı yasayı ele alabileceğini ve gerekli görmesi durumunda da değiştirebileceğini ifade eden Gül, bunun yerinin sosyal medya platformları olmadığını aktarmıştı.

"Yargı sosyal medyada dağıtılamaz"

Gül, yasaların toplumun gereksinimleri doğrultusunda çıkarıldığını belirterek, kanun yapma yetkisinin parlamentoda olduğunu, yargıyı dağıtma yetkisinin ise sosyal medyada değil mahkemede olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan: Yakında duyuracağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukuk alanlarında yeni reformlar için hazırlık yapıldığını söylemişti. Erdoğan, son aşamada olan düzenlemelerin yakın zamanda duyurulacağını belirtmişti.

İstinaf düzenlemesi

İstinaf mahkemelerinin fonksiyonuna ilişkin hukuk reformu kapsamında çeşitli düzenlemelere gidilmesi bekleniyor. Yargıtay ve yerel mahkemeler arasında bazen yargılama sürecinin uzamasına ilişkin sorunların ortadan kaldırılabilmesi amacıyla İstinaf mahkemelerinde düzenleme yapılması planlanıyor. Düzenleme dâhilinde söz konusu mahkemelerde hem personel, savcı ve hâkim sayısının hem de daire sayısının artırılması hedefleniyor. Öte yandan, yerel mahkemelerdeki dosya kararlarından bazılarının doğrudan Yargıtay'a gönderilmesi de ele alındı. Fakat, söz konusu fikre ılımlı yaklaşılmadığı öğrenildi.