Helikopter kazasının nedeni belli oldu!

Bitlis'te 11 askerin şehit olmasına yol açan helikopter kazasına ilişkin MSB'den (Millî Savunma Bakanlığı) açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, kaza-kırım ekibi tarafından olay yerinde yürütülen faaliyetlerin tamamlandığı ifade edildi.

"Bulutun içerisine girildi"

Muş ile helikopter arasında saat 14.25'te son görüşmenin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saat 14.30 itibarıyla olumsuz hava koşullarının ortaya çıktığı ve helikopterin bulut içerisine girdiği kaydedildi. Açıklamada, bunun üzerine pilotların geri dönmeye yönelik karar verdiği ama saat 14.41'de kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

"Bakımında sorun yok"

Açıklamada, kazanın helikopterden kaynaklanmadığına dikkat çekilerek, söz konusu helikopterin bakımlarının yönetmeliklere uygun şekilde ve vaktinde gerçekleştirildiği belirtildi.

"Görüşü yitirdi"

Helikopterin olumuz hava koşulları sebebiyle bulutun içerisinde kaldığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle görüşü yitirdiği ve kazanın gerçekleştiği ifade edildi.

Kara Kuvvetli Komutanlığına ait olduğu öğrenilen Cougar tipi helikopter, 4 Mart Perşembe günü saat 13.55'te Bingöl'den havalanmıştı. MSB (Millî Savunma Bakanlığı), Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru havalanan uçak ile irtibatın saat 14.25'te kesildiğini bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu nedenle arama faaliyetlerinin başlatıldığı ve helikopterin kaza kırıma uğradığının belirlendiği ifade edilmişti.

Helikopterin Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinde düştüğü tespit edilmiş, ilk belirlemelere göre kaza sonucu 9 askerin düştüğü kaydedilmişti. 4 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Fakat yaralı askerlerden 2'sinin daha şehit düşmesi üzerine toplam şehit sayısı 11'e yükselmişti. Helikopter kazası sonucu şehit olan askerlerin cenazeleri ve yaralanan askerler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Bu olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dilenmiş, yakınlarına ise başsağlığı dilekleri iletilmişti.

Kimlikleri belli olmuştu

Helikopter kazası neticesinde şehit düşen askerlerin kimlikleri belli olmuştu: Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Şükrü Karadirek, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Nazmi Yılmaz, Uzman Çavuş Tolga Demirci, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Mehmet Demir, Uzman Çavuş Hakan Gül, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Astsubay Ömer Ululu.

Akar ne demişti?

Milli Savunma Bakanı Akar, kazanın ardından yaptığı açıklamada, helikopter kazasının olumsuz hava şartlarından kaynaklanmış olabileceğini söylemişti. Akar, kazanın nedeninin tespit edilebilmesi için kaza kırım ekibine talimat verildiğini belirterek, ayrıntılı bir araştırmadan sonra söz konusu nedenin belli olacağını dile getirmişti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah yolunda ölenlerden "ölü" olarak bahsedilmemesi gerektiğini belirterek, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın çok mütevazı ve oldukça farklı bir insan olduğunu söylemişti. Erdoğan, şehitlerin tezkiyesine muhtaç olunduğunu ifade ederek, ölümlerin en yücesinin şehadet olduğuna dikkat çekmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 16:57