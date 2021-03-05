Helikopter kazasında şehit düşen askerler uğurlanıyor!

Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası neticesinde 11 asker şehit düşmüştü. Kahraman askerlerin naaşı, ilk olarak Elazığ Havalimanı'na taşındı. Burada şehitler için askerî cenaze töreni gerçekleştirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazının kılınacağı, ardından şehitler için cenaze namazının kılınacağı öğrenildi. Daha sonra ise şehitlerin naaşının, toprağa verilmek üzere memleketlerine götürüleceği bildirildi. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Mustafa Şentop'un da cenaze namazında yer alacağı ifade edildi.

Ankara'da tören gerçekleştirilecek

Bitlis'teki helikopter kazası sonucu şehit olan kahraman askerler için başkent Ankara'da da tören gerçekleştirileceği öğrenildi.

Naaşları memleketlerine götürülecek

Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşının Kahramanmaraş'a götürüleceği, Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın naaşının Ordu'ya taşınacağı, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın naaşının Yozgat'a uğurlanacağı, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu ile Binbaşı Alptekin Köprülü'nün naaşının Samsun'a götürüleceği, Albay Şentürk Aydınyer'in naaşının ise Kars'a taşınacağı belirtildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Umulu'nun naaşının Kırıkkale'ye götürüleceği, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in naaşının Trabzon'a taşınacağı, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşının Afyonkarahisar'a uğurlanacağı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in naaşının Kahramanmaraş'a götürüleceği, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün naaşının Amasya'ya taşınacağı, Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın naaşının Afyonkarahisar'a uğurlanacağı ve Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşının ise Kayseri'ye götürüleceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter, 4 Mart Perşembe günü saat 13.55'te Bingöl'den kalkmış ve Tatvan'a doğru harekete geçmişti. Fakat MSB (Millî Savunma Bakanlığı), söz konusu helikopter ile irtibatın saat 14.25'te koptuğunu belirtmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hızlı bir şekilde arama faaliyetlerinin başlatıldığı ve Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığının belirlendiği ifade edilmişti.

11 asker şehit olmuştu

Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinde bulunan Çekmece köyünde Cougar tipi helikopterin düşmesi neticesinde ilk belirlemelere göre, 9 askerin şehit olduğu ve 4 askerin yaralandığı kaydedilmişti. Fakat yaralı askerlerden 2'sinin yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit olduğu ifade edilmiş, helikopter kazası sonucu şehit olan asker sayısı 11'e çıkmıştı. Helikopter kazası sonucu yaralanan askerlerin yanı sıra şehit düşen askerlerin naaşları da Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirilmişti.

Kaza kırım ne anlama geliyor?

Helikopterin yeniden onarılması mümkün olacak şekilde hasar görmesi ve ölüm gerçekleşmemesi durumunda "kırım" ifadesi kullanılır. Fakat ölüm gerçekleşmesi durumunda bu olay için "kırım" ifadesi kullanılmaz, "kaza" olarak anılır.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 12:07