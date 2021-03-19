HDP'ye kapatma davası: AYM raportör görevlendirdi!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmış, AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) iddianame yollanmıştı. Söz konusu iddianamede, Türkiye'nin bütünlüğünün korunması ve toplumda güven ve huzurun sağlanması için HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kalıcı olarak kapatılmasının hukuki bir zorunluluk olduğu ifade edilmişti. Söz konusu siyasi partiye yönelik Hazine yardımlarının da tümüyle kesilmesi talep edilmişti.

Raportör görevlendirildi

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması talebiyle açılan davada AYM (Anayasa Mahkemesi) Başkanı Zühtü Arslan tarafından raportör görevlendirildi. İlk incelemeye dair raporunu tamamlaması gereken raportörün, söz konusu raporu AYM (Anayasa Mahkemesi) heyetine sunması şart. AYM (Anayasa Mahkemesi) heyeti tarafından davaya dair ilk inceleme gerçekleştirilecek. Böylece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye onay verilip verilmediğine yönelik karar alınacak. CMK'ya (Ceza Muhakemesi Kanunu) göre bu süre, iddianamenin yollandığı günden itibaren 15 günü aşamayacak.

Süreçte neler olacak?

İddianame, onaylanması durumunda HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) ön savunma için yollanacak. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) belirlenen süre içerisinde ön savunmasını yapmış olması gerekli olacak. Fakat söz konusu siyasi parti tarafından sürenin uzatılması amacıyla müracaatta bulunulabilecek. AYM (Anayasa Mahkemesi) ilave süre isteğine dair karar verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından yapılan ön savunmadan sonra esas hakkındaki görüşünü bildirecek. Söz konusu görüş HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) iletilecek. AYM (Anayasa Mahkemesi) tarafından ortaya konacak olan tarihlerde Şahin tarafından sözlü açıklamada, HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından da sözlü savunma gerçekleştirilecek.

Raportör, söz konusu davaya dair bilgi ve belgeleri temin ederek esas hakkındaki raporunu oluşturacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya HDP (Halkların Demokratik Partisi) bu süreçte ilave delil sunabilecek, yazılı olarak ilave savunma da yapabilecek. Söz konusu rapor, AYM (Anayasa Mahkemesi) mensuplarına dağıtılacak. AYM (Anayasa Mahkemesi) Başkanı Zühtü Arslan tarafından toplantı yapılmak üzere bir tarih belirlenecek. AYM (Anayasa Mahkemesi) mensupları, bu tarihte toplanarak HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik kapatma talebini esastan görüşecek.

15 kişiden meydana gelen AYM (Anayasa Mahkemesi) heyeti, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik kapatma davasını karara bağlayacak. Söz konusu partinin kapatılmasına ya da Hazine yardımının kısmi veya tümüyle kesilmesi için 10 üyenin oyu yeterli olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kararı HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) bildirecek. Karara daha sonra Resmî Gazete'de yer verilecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 11:31