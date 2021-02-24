HDP, terör örgütü PKK'ya pul gönderdi!

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) belediyeler tarafından terör örgütü PKK'nın finanse edildiği biliniyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) 4 vekilin, TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) parasıyla pul alarak cezaevlerinde bulunan PKK'lı teröristlere yolladığı ortaya çıktı. HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillerin, söz konusu pulları iletişim harcaması olarak adlandırılan bütçeden aldıkları tespit edildi.

Pulları hangi vekiller gönderdi?

Cezaevinde bulunan PKK'lı teröristlere pulları gönderen vekiller ise şu şekilde:

- Gara bölgesine gittiği belirlenen HDP (Halkların Demokratik Partisi) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun,

- "Silahlı terör örgütüne mensup olduğu" gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve milletvekilliği düşürülmüş olan HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) Leyla Güven.

Söz konusu isimlerin, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan yaklaşık 10 cezaevindeki birçok PKK'lı teröriste 2 binden fazla pul yolladığı belirlendi. Bu şekilde PKK'lı teröristler tarafından yürütülecek olan bir mektup kampanyası ile yeni bir provokasyona imza atılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından el konuldu

Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) tarafından hedeflenen provokasyona müsaade etmedi. Pul organizasyonu, cezaevlerinde gerçekleştirilen katı denetimler sonucuna ortaya çıkarıldı. Böylece söz konusu pullara el konulduğu öğrenildi. Söz konusu pulların daha sonra da emanete kaldırıldığı bildirildi. PKK'lı teröristler tarafından yürütülecek olan mektup kampanyasının bu şekilde önüne geçildi.

İletişim harcaması ne kadar?

TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) vekiller senelik iki maaşa tekabül eden "iletişim harcaması"na sahip. Yani vekiller 57 bin liraya yakın "iletişim harcaması" hakkına sahip. Söz konusu bütçe içerisinde posta giderleri, internet giderleri, makam telefonu ve cep telefonu var.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına"

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bu olayı "açıktan dolandırıcılık" olarak nitelendirdi. HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekiller tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının zararına bir dolandırıcılık yapıldığını aktaran Özkaya, "iletişim harcaması" bütçenin seçmenlere yollanacak olan mektuplar ve evraklar için ayrıldığını dile getirdi.

Fitre paralarını da teröristlere yollamışlar

PKK'lı teröristlere destek verdikleri için 150'den fazla belediye başkanının görevine son verildiği ve yerlerine belediye başkan vekillerinin getirildiği biliniyor. Kars'ta HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanı Cengiz Ali tarafından cezaevlerinde bulunan PKK'lı teröristlere fitre paralarının gönderildiği tespit edilmişti.

Şentop açıklama yapmıştı

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Mustafa Şentop, eski ve yeni vekillerin cezaevlerinde bulunan PKK'lı teröristlere pul yolladıklarını belirterek, söz konusu pulların mektup kampanyası için gönderildiğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 08:53