HDP'li vekillere yönelik fezlekeye CHP ve İYİ Parti ne diyecek?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 senesinde gerçekleşen Kobani Olayları hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Söz konusu soruşturma dâhilinde HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) 108 kişi hakkında dava açılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Davanın durulması ilerleyen günlerde Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu duruşmadan önce HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dâhil olmak üzere söz konusu partiden 9 vekil için fezleke hazırlandı.

Hakkında fezleke hazırlanan vekiller şu şekilde oldu:

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Pervin Buldan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Van Milletvekili Sezai Temelli,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Pero Dundar,

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü.

Komisyonlarda değerlendirilecek

Söz konusu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki fezleke TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gönderildi. Bu fezlekelerin ilk olarak komisyonlarda ele alınacağı, daha sonra da oylama için TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda değerlendirileceği belirtildi. HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alınması halinde adli sürece geçilecek.

CHP ve İYİ Parti ne diyecek?

- HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile sık sık görüşmede bulunan CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi), TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunulacak olan fezlekelere "Hayır" oyu vereceği tahmin ediliyor.

- İYİ Parti'den ise söz konusu fezlekelere "Evet" oyu verilmesi bekleniyor. Son dönemde İYİ Parti ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) arasında gerginlik yaşanıyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun "terörist Murat Karayılan'ın bin parçaya bölüneceğine" dair açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nun "terörist Karayılan'ın 10 bin parçaya bölünmesini" istemesi ve "PKK terör örgütüyle dost olanların kendileriyle düşman olduğunu" söylemesi HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) rahatsız etmişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan, İYİ Parti'nin diline özen göstermesi gerektiğini ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Terör örgütü DEAŞ tarafından Kobani'nin kuşatılmasının ardından terör örgütü YPG'nin Türkiye hudutları üzerinden silah nakli yapmasına izin verilmişti. Bunun üzerine 6 Ekim 2014 tarihinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK'da (Merkez Yürütme Kurulu) skandal bir çağrı yapılmıştı. Söz konusu çağrıda, demokratik kitleler, meslek uluslararası kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütlerinin Kobani'deki gelişmelere karşı harekete geçmeleri istenmişti. Kobani'de katliam girişiminde bulunulduğu ileri sürülen çağrıda, herkesin sokaklara akın etmesi gerektiği ifade edilmişti.

Kobani Olayları sırasında sivil halka yönelik haince saldırılar gerçekleştirilmişti. Birçok resmî binaya zarar verilmişti. Öte yandan, evler, iş yerleri ve araçların yakıldığı görülmüştü. Çok sayıda şehirde bu nedenle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu olaylar kapsamında 7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında ülke genelinde 46 kişi hayatını kaybetmişti. Bu süreçte 682 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. 323 kişinin tutuklandığı olaylar sırasında 1.113 binanın da hasara uğradığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 10:27