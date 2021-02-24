HDP'li vekillere yönelik fezlekeler TBMM'de! 

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillere yönelik fezlekelerin TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ulaştığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Şentop'tan geldi.

Şentop, 33 fezlekenin dün akşam saatlerinde TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) geldiğini belirterek, söz konusu fezlekelerin içerisinde HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillere yönelik fezlekelerin de bulunduğunu söyledi.

"Karma komisyona gönderilecek"

Fezlekelerin karma komisyona gönderileceğini kaydeden Şentop, Anayasa ve Adalet Komisyonu mensuplarından meydana gelen karma komisyonun konuya ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapacağını ifade etti.

108 kişi hakkında dava açılmıştı

Kobani Olayları hakkında başlatılan tahkikat kapsamında HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) 108 şahıs hakkında dava açılmış ve birçok isim gözaltına alınmıştı. Söz konusu davanın duruşmasının önümüzdeki günlerde Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği biliniyor. Söz konusu duruşmadan önce HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dâhil olmak üzere söz konusu partiden 9 vekil için fezleke hazırlandığı ifade edilmişti.

Hangi vekiller hakkında fezleke hazırlandı?

HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Pervin Buldan,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Van Milletvekili Sezai Temelli,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Pero Dundar,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,

HDP (Halkların Demokratik Partisi) İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü.

Önce komisyonlarda ele alınacak

TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ulaşan ve HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler önce komisyonlarda değerlendirilecek. Söz konusu fezlekeler daha sonra da TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda ele alınacak. Vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karar verilmesi durumunda ise adli süreç için start verilecek.

Ne olmuştu?

DEAŞ terör örgütü tarafından Kobani kuşatılmıştı. Bunun üzerine YPG terör örgütünün Türkiye sınırlarından silah nakliyatı gerçekleştirmesine müsaade edilmemişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi), 6 Ekim 2014 tarihinde skandal bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıda, Kobani'de yaşanan gelişmelere karşı demokratik kitleler, meslek örgütleri, uluslararası kurum ve kuruluşların ayaklanması talep edilmişti. Kobani'de katliam yapılmaya çalışıldığı iddia edilen çağrıda, herkesten sokaklara dökülmeleri istenmişti.

Kobani Olayları'nda sivil halk da hedef alınmıştı. Çok sayıda resmî binaya zarar verilen olaylar sırasında iş yerleri, evler ve araçlar yakılmıştı. Birçok şehirde bu olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İnsan Hakları Derneği, Türkiye genelinde 7-12 Ekim 2014 tarihlerinde 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Söz konusu süreçte 682 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. 323 kişinin tutuklandığı belirtilirken, 1.113 binanın tahribata uğradığı ifade edilmişti.