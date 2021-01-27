HDP'li vekil, PKK'lının telefonunu gizlice almıştı! İşte telefondan çıkanlar...

Olay, 28 Kasım 2020 tarihinde meydana gelmişti. Ercan Oğuz, terör örgütü PKK'ya mensup olduğu ve propaganda yaptığı gerekçesiyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınmıştı. HDP (Halkların Demokratik Partisi) Şırnak Milletvekili Nuran İmir, o esnada polis memurlarını engellemeye çalışmış ve Oğuz'un cebinde bulunan cep telefonunu kendi cebine sokmuştu. Söz konusu cep telefonu daha sonra ele geçirilmişti.

Telefonda neler var?

Peki o cep telefonunda İmir'in ortaya çıkmasını istemediği neler vardı? PKK'lı teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü PKK'nın haber ajansına ait olan fotoğraflar ve yazılar, Oğuz'un aranan PKK ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı, yayın yasağı bulunan kitaplar, PKK terör örgütüne ait çok sayıda video, fotoğraf, belge ve yazışma söz konusu cep telefonunda bulundu.

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) İmir hakkında söz konusu cep telefonunun bulunmasını önlemeye ve suç kanıtlarını gizlemeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma evrakı oluşturulmuştu. Yetkisizlik kararı verilmesi üzerine söz konusu evrak, 2 Aralık 2020 tarihinde Parlamenterler Bürosu'na yollanmıştı.

Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK'ya mensup olduğu ve propaganda yaptığı gerekçesiyle Ercan Oğuz, 28 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmıştı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan Oğuz, daha sonra adli kontrol koşuluyla salıverilmişti. Daha sonra söz konusu PKK'lının gözaltına alındığı anlara dair görüntüler kontrol edilmişti. HDP (Halkların Demokratik Partisi) Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in çok profesyonel bir şekilde Oğuz'un arka cebinde bulunan cep telefonunu aldığı belirlenmişti.

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Oğuz'a ilişkin yeniden yakalama kararı verilmişti. 8 Aralık 2020 tarihinde Şırnak şehir merkezine gelen Oğuz, yol kontrolü sırasında güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Görüntülerdeki cep telefonu da bulunmuştu. Oğuz, terör örgütü PKK'ya mensup olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle bu kez tutuklanmıştı. Bunun üzerine İmir'in gizlice aldığı cep telefonu da kontrol edilmişti.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) İmir tarafından Oğuz'un cebinde bulunan telefonun çalındığını söylemiş, asit kuyusuna atılsa bile söz konusu telefonun içerisinde bulunanları çözebilecek teknolojiye sahip olunduğunu ifade etmişti. Soylu, bu teknolojinin ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bile olmadığını söylemişti.

"Teröristlerle iş birliği yapanlar da terörist"

Teröriste "terörist" denildiğini kaydeden Soylu, teröristleri destekleyen kişilere de "terörist" denildiğini belirtmişti. Soylu, teröristlerle iş birliği yapanların ve küçücük çocukları PKK'ya götüren belediye başkanlarının da "terörist" olarak anıldığını ifade etmişti. Öcalan, Demirtaş ve Karayılan'ın da terörist olduğuna dikkat çeken Soylu'nun bu açıklamaları HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekilleri iyice sinirlendirmişti. HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) belediye başkanlarının yerlerine kayyum getirilmesine yönelik eleştirilere yanıt veren Soylu, "Oh" çekmiş ve paraların PKK terör örgütüne gitmediğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 14:59