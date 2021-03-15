HDP'li Öztürk, Papa pulunu savundu!

Papa Francis'in Irak'a yönelik ziyareti kapsamında IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından bastırılan pul tepkilere neden oldu. Söz konusu pulda, Papa Francis'in figürünün arkasında Türkiye, Suriye, İran ve Irak topraklarını kapsayan bir sözde Kürdistan haritasının bulunduğu görüldü. HDP (Halkların Demokratik Partisi) beklenildiği üzere söz konusu pulu savundu.

"Kürdistan coğrafyasının simgesi"

Konuya ilişkin açıklama HDP (Halkların Demokratik Partisi) Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ten geldi.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Ağrı Milletvekili Öztürk, "uzun zamandır üzerinde yaşanılan coğrafyanın isminin Kürdistan olduğunu belirttiklerini" söyledi.

"Bu kapsamda Papa Francis adına bastırılan ve Kürdistan haritasının yer aldığı hatıra pulunun Mezopotamya ve Kürdistan coğrafyasının bir simgesi" olduğuna dikkat çeken Öztürk, buna tepki gösterilmesiyle yeni bir gerçeğin ortaya çıktığını ima etti.

"Kürt halkına düşmanlar"

Öztürk, "Doğu Kürdistan, Batı Kürdistan, Güney Kürdistan ve Kuzey Kürdistan'da bulunan Kürt halkına yönelik düşmanlık sergilendiğini belirterek, Kürt halkının yaşadığı coğrafyaya ve söz konusu halka karşı düşman olunduğunu iddia etti.

Tahkikat başlatıldı

Bunun üzerine "terör örgütünün propagandasını gerçekleştirdiği" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öztürk hakkında tahkikat başlatıldı.

Beştaş ne demişti?

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da söz konusu pul hakkında bir açıklamada bulunmuştu. Beştaş, söz konusu pulu Barzani'nin verdiğine dikkat çekerek, bu yüzden kendisinin değil, Barzani'nin hangi düşünceye sahip olduğunun sorulması gerektiğini söylemişti.

Böyle haritaların var olduğunu ve bazen ortaya çıktığını aktaran Beştaş, konuya ilişkin soruların bu pulu Papa Francis'e veren kişiye yönetilmesi gerektiğini aktarmıştı. Beştaş, kendisine sorulan soruları geçiştirmiş, bu konunun HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) tartıştığı bir konu olmadığını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Papa Francis, Irak'a yönelik önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi), Papa Francis'in ziyareti için bir hatıra pulu bastırmış, sözde Kürdistan propagandasına imza atmıştı. Söz konusu pulda, Papa Francis'in figürünün arkasında sözde Kürdistan haritasına yer verilmişti. Kars, Erzurum, Hatay ve Sivas gibi şehirlerimizin sözde Kürdistan haritasına dâhil edildiği görülmüştü.

Gelen tepkiler üzerine IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Dış İlişkiler Sorumlusu Dizeyi, Papa Francis adına bastırılan pulun herhangi bir resmiyete sahip olmadığını ve Erbil yönetimi tarafından bastırılmadığını dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 14:41