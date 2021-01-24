HDP İlçe Başkanlığı’na Terör Baskını Yapıldı! Esenyurt’ta Terör Baskını

HDP’nin ilçe başkanlığına terör baskını yapıldı! Terörle mücadele şubesine bağlı ekipler tarafından HDP’nin Esenyurt ilçesine gece saatlerinde baskın düzenlendi.

Son dakika haberi… Terörle mücadele kapsamında ekipler tarafından HDP’nin İstanbul ilimizde yer alan Esenyurt ilçesinde binasına baskın yapıldı! Ayrıntılar ise gelmeye devam ediyor…

Gece geç saatlerde gerçekleşen baskında ise PKK ile bağdaştırılan görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntılar haberimizde…

ESENYURT HDP BİNASINDA SKANDAL!

Ülkemizde terörle mücadele her geçen gün devam ediyor. Gerek ülke içinde gerek ülke dışında terörle mücadele için ekiplerimiz çalışıyor. Bugün de yine aynı sebeplerden gece baskın düzenlendi. Fakat bu kez baskın İstanbul’un göbeğinde oldu.

Esenyurt ilçesindeki HDP binasına dezenfekte çalışmaları için giden Belediye ekipler şok edici görüntülerle karşılaştılar.

Belediye ekipleri binaya dezenfekte çalışmaları için gittiklerinde PKK hücre evine benzer görüntüler gördüler. Duvarlarda ülkemizde sayısız şehide sebep olan terörist başı olarak bilinen tutuklu Abdullah Öcalan’ın posterleri görüntülendi.

Belediye ekipleri tarafından çekilen görüntüler sonrasında ise gece geç saatlerde terörle mücadele şubesine bağlı ekipler tarafından baskın yapıldı. Baskına dair görsel ve ayrıntılar ise gelmeye devam ediyor.

GÖZALTINA ALINMIŞ KİŞİLER OLABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından alınan görüntüler sonrasında ise terörle mücadele kapsamında yetkili polisler tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alındı.

Alınan karar sonrasında ise Esenyurt HDP ilçe binasına gece geç saatlerde baskın yapıldı. Bina da ise aramalar devam ederken konuyla ilgili gözaltı olabileceği açıkladı.