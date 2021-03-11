HDP'den skandal pula ilişkin açıklama: Barzani’ye sorun!

Papa Francis tarafından Irak'a yönelik gerçekleştirilen ziyaret son dönemde gündem konusu olmuştu. İlk defa bir Papa'nın Irak'a gitmesiyle anlam kazanan ziyaret sırasında IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından Papa Francis için bastırılan skandal bir pul ortaya çıkmıştı. IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi), Katoliklerin ruhani liderinin ziyareti kapsamında hatıra amaçlı skandal bir pul bastırmıştı. Papa Francis'e ait figüre ve onun arkasında bir haritaya yer verilen pulda skandal bir propagandaya imza atılmıştı.

Bu haritada, Türkiye'nin Erzurum, Hatay, Kars ve Sivas gibi şehirlerine sözde "Büyük Kürdistan" haritasında yer verilmişti.

HDP geçiştirdi

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tartışma konusu haline gelen pulun Barzani tarafından verildiğini, bu nedenle kendisine değil, Barzani'ye ne düşündüğünün sorulması gerektiğini ifade etti.

"Bu tarz haritalar var"

Bu tarz haritaların mevcut olduğunu ve ara sıra ortaya çıktığını belirten Beştaş, soruların söz konusu pulu Papa Francis'e veren kişiye sorulması gerektiğini belirtti. Beştaş, soruları geçiştirerek, bunun HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) tartıştığı bir konusu olmadığını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Koronavirüs sürecinde yurt dışına ilk ziyaretini Irak'a yapan Papa Francis, bu ziyaret dâhilinde Erbil'e gitmişti. Vatikan Devlet Başkanı, burada IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü. Öte yandan, Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelen Papa Francis, Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile de temasa geçmişti.

Papa Francis, Erbil şehrinde bulunan Franso Hariri Stadyumu'nda bir ayine katılım göstermişti. Katoliklerin ruhani lideri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu cansız bedeni sahile vuran Suriyeli Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi ile ayinden sonra görüşmüştü. Vatikan tarafından konuya ilişkin yapılan bir açıklamada, Papa Francis'in Abdullah Kurdi'nin yaşadığı acıyı paylaştığı ifade edilmişti. Abdullah Kurdi'nin babası tarafından Papa Francis'e teşekkür edildiği ve kendisine Aylan Kurdi'nin fotoğrafının verildiği görülmüştü. Abdullah Kurdi'nin Suriyeli çocukların durumunu anlatmasının ardından Papa Francis'in gözyaşlarına boğulduğu ifade edilmişti.

İlklerle dolu bir ziyaret!

Papa Francis, "tarihte ilk defa Irak'a giden Papa" unvanını almıştı. Katoliklerin ruhani lideri, ilk kez Şiilerin ruhani lideriyle görüşmede bulunmuştu. Pandemi sürecinde yurt dışına ilk ziyaretini Irak'a yapan Papa Francis, söz konusu ilkler nedeniyle dünyanın gündemine oturmuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:10