HDP binası olayında yeni açıklama: Belediyeden şikâyetçiyiz!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki binasında skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde, binanın içerisinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan posterlerinin bulunduğu fark edilmişti. Başsavcılık tarafından arama kararı çıkarılması üzerine binaya yönelik baskın düzenlenmişti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen arama esnasında duvarlarda Öcalan posterlerinin asılı olduğu görülmüştü. Üstünde YPJ yazan bez flama da arama sırasında bulunmuştu. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı birçok dergi ve kitap ele geçirilmiş, 1.000 adet afiş bulunmuştu. Ekiplerin yaptığı aramada 2 tane DVD, 2 tane video kaset, 3 tane hard disk ve 2 tane laptop da ele geçirilmişti.

"Şikâyetçiyiz"

Konuya ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul İl Başkanı Avcı da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Söz konusu görüntülerin altı ay önce çekildiğini belirten Avcı, "Esenyurt Belediyesi tarafından partiye hizmet verildiğine" dair söylemlerde bulunulduğunu, zaten belediyenin görevinin bu olduğunu ifade etti.

Avcı, Esenyurt Belediyesi'nden şikâyetçi olduklarını belirterek, binaya gönderilen ekipler tarafından gizli çekim gerçekleştirildiğini ve söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığını kaydetti. Avcı, Esenyurt Belediyesi'ne bu konuda açıklama yapması için çağrıda bulundu.

Serbest bırakılmışlardı

HDP (Halkların Demokratik Partisi) binasında ortaya çıkan görüntüler üzerine Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K.'nin ifade verdiği belirtilmişti. Terör örgütünün propagandası yaptıkları belirtilen isimlerin, savcılık tarafından verilen talimatın ardından serbest bırakıldıkları ifade edilmişti.

Elektriği kaçak kullanmışlar

Tartışmalara neden olan binada elektriğin 4 seneye yakın bir zamandır kaçak kullanıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine binanın elektriğinin kesildiği duyurulmuştu.

Soylu: Demokratik ülkelerde buna izin verilmez!

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de demokrasinin istismar edildiğini belirtmişti. Batı'nın Venedik kriterleri ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararları ile demokrasinin istismar edilmesine izin vermediğini ancak Türkiye'den bunu beklediğini kaydeden Soylu, demokratik ülkelerde bu tarz görüntülere hiçbir şekilde müsaade edilemeyeceğine dikkat çekmişti.

Eğitim notları ele geçirilmişti

Ekiplerin Esenyurt'taki binada ele geçirdiği dokümanların arasında PKK'lı teröristlerin ailelerine ait adresler ortaya çıkmıştı. Öte yandan, PKK terör örgütüne ait eğitim notları ele geçirilmişti. Terör örgütünün sözde özel kuvvetlerine ait fotoğraflar da bulunmuştu. Diyarbakır'da 22 Ekim 2020 tarihinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Söz konusu binada da PKK'lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu bir ajanda ele geçirilmişti. Ajandada PKK terör örgütünün alıkoyduğu çocuklara ait bilgilerin bulunduğu belirlenmişti.