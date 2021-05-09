Hazine Bakanı Lütfi Elvan'dan Milyonlarca Çalışana Müjdeli Haber!

Yüz binlerce çalışanın beklediği müjde bakandan geldi! Sosyal güvenlik, yıllık ücret izinler, kıdem tazminatı daha birçok konu da müjdeler geldi!

BİRÇOK VATANDAŞIMIZIN HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINCAK

Kısmı süreli olarak çalışan yarı zamanları işçilerimizin hakları güvence altına alınıyor! Yıllık ücretli izin ve kıdem tazminat hakları başta olmak üzere hakları güvence altına alınıyor. Yüzbinlerce vatandaşlarımız, işçilerimiz tarafından yakın takip edilen gelişmelere dair detaylar açıklandı. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.

BAKAN TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açıklamalar da bulundu. Yüz binlerce vatandaşımız için önemli duyurular da bulundu. Özellikle de yarı zamanlı çalışan vatandaşlarımıza önemli müjdeler verildi. Yıllık izinlerinde ücret ödenmesi ve kıdem tazminatı haklarında yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

GÖZDEN GEÇİRELECEĞİ AÇIKLANDI

Yeni göreve gelen Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan, tüm istihdam verilerini baştan sonra incelediklerini açıkladı. İstidamın artırılması konusunda da ise adımların atılacağını ifade etti.

Bu kapsamda daha çok desteğin geleceğini ve geniş yelpazede bir istihdam teşvikinin olduğunu belirtti. Bazı alanların daha da ön plana çıkacağını ve daha güçlü destekler verileceğini belirtti.

500 BİN TÜRK LİRASI KREDİ İMKANI

500 lira kredi fırsatından iş verenler yararlanabilecek! Bakanlıktan büyük bir destek adımı daha geldi.

Bakan Elvan, Ekonomi Reform Programı’ndan bahsetti. Programda ilave istihdama yönelik bir destek sisteminden bahsettin bu sistemle birlikte ilaveten 5 kişi istihdam eden firmalara destekli krediler verileceğini belirtti. KFG destekli verilecek bu kredileri de ise limit 500 bin lira.

Aynı zamanda bakan Elvan yaptığı açıklamasında ilaveten istihdam edilen 5 işçinin de sigorta priminin işçi ve işveren miktarları oranından faizden düşüleceğini açıkladı. Böyleceistihdam edilen kişi başına işveren daha düşük faizli kredi imkanından yararlanacak. Faiz oranı 10 birimse, 3 birimlik sigorta primi ödendiği durumda bu prim faiz oranından düşülecek.

ÜCRET ÖDEMELERİNDE HÜKÜMET DESTEĞİ GELİYOR

Ekonomi Bakanı Elvan aynı zaman mesleki eğitim merkezlerinde çalışan çırak ve kalfalardan da bahsetti. Eğitim göre bu vatandaşların ücretleri işveren tarafından ödemekteydi. Fakat artık bu merkezdeki gençlerin ücretleri de hükümet tarafından üstlenilecek. Böylece ücretlerinde artış sağlanacak. Ara kademdeki eleman açığının Bakan Elvan bu gibi teşviklerle önemli ölçüde giderileceğini açıkladı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA YÖNELİK YENİ BİR DÜZENLEME GELİYOR

Bakan Elvan yarı zamanlı olarak çalışan vatandaşlara yönelik de yeni bir düzenleme geleceğini aktardı. Özellikle üniversite okuyan öğrencilerin yarı zamanlı çalıştığını belirterek yıllık izinlerinde ücret ödenmesi için bir çalışma olacağını açıkladı. Kıdem tazminat hakkı kazanmaları için yeni düzenlemelerin geleceğini açıkladı. İşveren ve işçilerle bu haklarında masaya yatırılacağını ifade etti.

Bakan Lütfi Elvan yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte yarı zamanlı çalışanların da sayısına yükselme beklediklerini belirtti.

Düzenli olarak verileri takip ettiklerini de ekleyen Elvan, aktif iş gücümün hangi ilde ya da hangi alanlarda yoğunlaştığını görüyoruz yol haritamızı da buna göre çiziyoruz dedi.