Hayatında minimum 100 sigara içene aşı önceliği verilecek!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Kuzey Carolina eyaletinde hayatı boyunca minimum 100 sigara içmiş olan kişilere toplu aşılama programında öncelik tanınmasına yönelik karar alındı. Bunun üzerine sosyal medya platformlarında, sigara içmeye başlayıp aşı önceliği elde edilmesine yönelik görüşler ortaya atıldı.

Kuzey Carolina'da koronavirüse karşı yürütülen aşılama programı sürüyor. Söz konusu eyalette 24 Mart 2021 tarihinde dördüncü gruba yönelik aşılama başlayacak. Cezaevlerinde bulunan kişiler, evsizler ve koronavirüsle enfekte olma olasılığı daha fazla olan ya da hastalığı ağır geçirme riskine sahip olan 16-64 yaş arası kişiler dördüncü grupta yer alıyor.

Öte yandan, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından dün ilginç bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, şu anda sigara tüketip tüketmediğine bakılmadan hayatı boyunca minimum 100 sigara tüketmiş olan kişilerin de dördüncü gruba ekleneceği ifade edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu karar sosyal medya platformlarında gündem oldu. Georgia Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ricchezza, senelerdir sigara tüketmediğini ancak Kuzey Carolina eyaletine ulaşana kadar 100 tane sigara içebileceği konusunda eşiyle şakalaştığını ifade etti.

Martina Navratalova isimli eski tenis şampiyonu, bu kararı "çılgınlık" olarak nitelendirdi. Navratalova, binlerce kişinin "aşı önceliğine sahip olabilmek amacıyla sigara tüketimine başlayabileceğini" ifade ettiğini aktardı.

Demokrat Vali Roy Cooper, koronavirüse karşı hızlı ve adaletli bir aşılama programının uygulandığını söyledi. Cooper, koronavirüs vakalarındaki azalmanın, aşı sayısının artış göstermesinin ve sağlık yönetmeliklerinin gevşetilmesinin ümit verici olduğunu dile getirdi.

Johnson&Johnson aşısına onay verildi

Federal hükümet, tek doz halinde uygulanan Johnson&Johnson aşısının dağıtımına bu hafta onay verdi. Çarşamba günü itibarıyla Kuzey Carolina eyaletine 80 binden fazla doz aşının ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Carolina Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Cohen, üçüncü bir koronavirüs aşısına onay verilmesiyle eyalette daha fazla insana daha erken aşı uygulanabileceğini söyledi. Cohen, böylece daha fazla hayatın kurtarılacağını ve koronavirüsün yayılma hızının yavaşlayacağını ifade etti. 20 Ocak 2021 tarihinden beri devlet tarafından alınan aşı miktarının yüzde 135 oranında artış gösterdiği ifade edildi.

Kuzey Carolina koronavirüs tablosu

Kuzey Carolina'da şu ana kadar 865 bin 554 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 11 bin 363 can kaybı gerçekleşti.