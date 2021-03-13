Hayali kripto para satan 119 Çinli gözaltına alındı!

Çin vatandaşı olduğu öğrenilen Hongwu Z. (29) ve Kang W. (28), Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna müracaat etti. Söz konusu kişiler, sanal ortamda karşılaştıkları ve finans sektörüyle ilgili iş ilanına başvurduklarını ve çalışmak üzere Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Çin'de yaşayan insanlara hayali kripto satan bir çağrı merkezinde dolandırıcılık yapmaları için kendilerine baskı uygulandığını belirten Hongwu Z. ile Kang W., bunu istemeyenlerin pasaportlarına el konulduğunu dile getirdi. Çin vatandaşı olan kişiler, bunun üzerine 5 Mart 2021 tarihinde çağrı merkezinin bulunduğu villadan kaçtıklarını dile getirdi.

119 kişi hemen gözaltına alındı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından emniyete ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından hemen harekete geçildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucu Çin vatandaşı 101 çalışan gözaltına alındı. Olayla ilgili 18 Çinli şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 101 çalışanın, 18 şüpheli tarafından zor kullanılarak çalıştırıldığı, pasaportlarına el konulduğu ve villadan dışarı çıkmalarına da yasak getirildiği tespit edildi.

Operasyonda neler ele geçirildi?

Polis ekipleri tarafından 9 villada arama gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilenler şu şekilde:

- 23 bin 792 yuan,

- 238 dolar,

- 1 milyon 635 bin 425 lira,

- 4 bin 20 Filipin pesosu,

- 50 avro,

- Farklı Asya ülkelerine ait olan 29 para,

- 123 tane pasaport,

- 32 tane kimlik,

- Sürücü belgesi,

- İkamet izni,

- 712 tane cep telefonu,

- 64 tane masaüstü bilgisayar,

- 48 tane dizüstü bilgisayar,

- 4 tane tablet,

- 677 tane sim kart,

- 30 tane taşınabilir bellek,

- 12 tane hard disk,

- Banka işlemlerinde kullanılmak üzere 10 tane e-imza,

- 2 tane para sayma makinesi,

- 2 tane telsiz,

- 43 farklı banka kartı.

Sınır dışı edilecekler

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 101 Çinli çalışan kurtarıldı. Söz konusu çalışanların sınır dışı edilecekleri bildirildi.

6 şüpheli tutuklandı

18 şüphelinin adliyeye gönderildiği ve 6'sının tutuklandığı öğrenildi. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen 12 şüphelinin de adli kontrol koşuluyla salıverildiği kaydedildi.

Kripto para konusunda harekete geçilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, kripto paralara ilişkin gerekli hukuki, teknolojik ve ekonomik altyapının meydana getirilmesi için çalışma yürütüleceğini söylemişti.