Hava sıcaklıkları düşüyor, kar geliyor! 27 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 27 Ocak Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimleri ve güney kesimleri, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi ile Siirt, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep'in yağışlı geçmesi bekleniyor. Genel olarak yağışların sağanak ve yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu kesimleri ve iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde aralıklı olarak karla karışık yağmur ve yerel olacak biçimde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Trakya'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Batı Akdeniz kıyıları ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak ve yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın batı kesimleri ile Muğla'da çok kuvvetli ve yerel olacak biçimde şiddetli sağanak ve yağmurun etkisini göstereceği öngörülüyor. Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli yağmur bekleniyor. Söz konusu şehirlerin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olacak şekilde kuvvetli don ve buzlanmanın etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları azalıyor

Türkiye'nin batı kesimleri ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Türkiye'nin doğu kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında ciddi bir farklılık olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâra dikkat!

Kuzey Ege kıyıları ile Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile kuzey kesimlerinde rüzgârın kuzeyde orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin iç tarafları, İç Anadolu Bölgesi, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde rüzgârın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle direk, ağaç ve çatı devrilmesinin yanı sıra trafikte yaşanabilecek sıkıntılara karşı önlem alınmış olması gerekiyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu ve yağmurlu geçmesi bekleniyor. İstanbul genelinde akşam vakitlerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Gece vakitlerinde ise İstanbul'da hafif kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, söz konusu ilimizde aralıklı olacak şekilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

Antalya'nın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, söz konusu ilimizde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Antalya'nın batısında yerel olacak şekilde çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın öğle vakitlerine kadar çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Söz konusu ilimizde akşam vakitlerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ta çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Söz konusu ilimizde öğle vakitlerinde sağanak yağış ve yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'da az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum’da az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'da az bulutlu bir havanın etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.